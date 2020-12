La actualización gratuita de Windows 10 sigue disponible para los usuarios

Hace unos años, Microsoft ofreció a los usuarios de Windows 7 y Windows 8 actualizar a Windows 10 de forma gratuita.

El programa de actualización permitió a los usuarios con claves de licencia genuinas actualizarse al último sistema operativo sin costo adicional. Si bien el programa de actualización gratuita finalizó en 2016, parece que la oferta sigue siendo válida.

Los clientes pueden seguir aprovechando la actualización gratuita de Windows 10 de Microsoft. Según lo probado por Windows Latest, los usuarios con una licencia original de Windows 7 o Windows 8.1 pueden actualizar a Windows 10 y obtener una licencia digital de forma gratuita. Un comentario de Reddit de un empleado autoproclamado de Microsoft dice que toda la actualización "gratuita" durante un año fue una completa tontería de marketing.

Todavía puedes descargar la actualización gratuita de Windows 10

Esto debería ser una buena noticia para los usuarios de Windows 7, especialmente desde que Microsoft terminó el soporte para el sistema operativo en enero de 2020. Durante el tiempo, Microsoft también confirmó que no habría más actualizaciones de seguridad o parches de emergencia a menos que tú seas una empresa dispuesta a pagar.

Cómo obtener la actualización de Windows 10 gratis:

Asegúrate de estar utilizando una copia original de Windows 7 / 8.1 en tu dispositivo o máquina virtual.

Ten en cuenta que una instancia de Windows con licencia corporativa o por volumen, incluso si es genuina, no es elegible.

Dirígete a la página de descarga de Windows 10 y descarga la herramienta para instalar el sistema operativo.

Alternativamente, puedes descargar la ISO completa de Windows 10 desde esta página (puedes redirigir a la página de descarga de la Herramienta de creación de medios si se abre en Windows).

Abre la herramienta de creación de medios y selecciona "Actualizar esta PC ahora".

Acepta los términos y condiciones y elige la opción de actualización donde guarda tus archivos e información. Si realizas una nueva instalación a través de la herramienta de creación de medios, es posible que no obtengas Windows 10 gratis, ¡así que ten cuidado!

Puedes encontrar un resumen de las rutas de actualización disponibles desde Windows 7 o un sistema operativo posterior a Windows 10 aquí.

Una vez que se complete la instalación, conecta tu dispositivo o máquina virtual a Internet y abre Windows Update> Activación. Haz clic en el botón "Activar" si es necesario y tu PC se activará con una licencia digital después de que establezca una conexión con los servidores de Microsoft.

En caso de que no puedas obtener la licencia, puedes ingresar tu clave de producto de Windows 7/8 / 8.1 y activar manualmente el sistema operativo.

Debes tener en cuenta que estos pasos solo funcionarán si tienes una instalación legítima de Windows 7 o Windows 8.1. No puedes actualizar a Windows 10 original si tienes una versión no activada o no original de Windows 7 u 8.1. También es interesante notar cómo Microsoft ha mantenido esto en secreto y no publica el hecho de que los usuarios aún pueden continuar actualizándose al sistema operativo más seguro y poderoso, sin costo alguno.