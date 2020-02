La Unión Europea vuelve a legislar contra una práctica de Apple en los iPhone

Nuevamente es la Unión Europea la que busca homologar las situaciones relacionadas con los teléfonos celulares, lo que afecta directamente a Apple y sus iPhone, anteriormente se buscó que el conector de todos los smartphones fuera el mismo, y la propuesta fue un USB-C, algo que no le hizo nada de gracia a la casa de Cupertino, y ahora la idea es que todos los fabricantes de celulares ayuden a que cambiar baterías sea mucho más sencillo, tal como se hacía antes.

Reemplazar la batería fácilmente

Hace algunos años prácticamente todos los celulares tenían baterías extraíbles a excepción de Apple y sus iPhone, permitiendo que los usuarios retiraran la tapa trasera y pudieran quitar la batería, pero en algún punto de la historia, los fabricantes optaron por sellar el acceso a las baterías, algo que sin duda alguna complica el hecho de realizar una sustitución de la misma.

Con esta nueva propuesta de legislación en Europa, se busca regresar al pasado, reduciendo la obsolescencia programada por medio de la sustitución de baterías, y de cierta forma ayudando al medio ambiente al reducir la chatarra electrónica, aunque definitivamente esto afectaría mucho los planes de Apple con respecto a sus iPhone.

¿Baterías removibles en iPhone?

En caso de que esta legislación avance y se apruebe, no todo será maravilloso, porque a pesar de que los usuarios tendríamos la posibilidad de poder reemplazar la batería sin ningùn problema, también conlleva retrocesos en otros ámbitos, por ejemplo, Apple y otros fabricantes han logrado que sus celulares tengan cierta resistencia a polvo y líquidos, algo que es posible gracias al cierre hermético de los dispositivos.

Pero si volvemos a tener acceso a la parte trasera de los dispositivos y las baterías, es muy probable que esta característica se pierda al menos por un tiempo, hasta que los ingenieros consigan una nueva forma de agregar el sellado a los componentes internos, pero con la gran posibilidad que las dimensiones de los celulares vuelva a incrementar, algo que va contra el lenguaje de diseño de la mayoría de las marcas, pero sobre todo de Apple.

Todavía se trata de un borrador en estatus de probable, por lo que esta propuesta no es otra cosa que una filtración, y si llegara a avanzar, podría hacerse pública a mediados del próximo mes, y la respuesta de los fabricantes ya que no sólo es el iPhone de Apple el afectado, por lo que podríamos esperar una situación que no se acepte fácilmente.

¿Apple encontraría una solución?

Ante esta posibilidad ninguno de los fabricantes de celulares se preocupa aún, aunque si los legisladores aprueban en el Parlamento Europeo que las baterías sean removibles nuevamente, Apple y todos los demás fabricantes tendrán que iniciar con el quebradero de cabezas para que los nuevos celulares puedan cumplir con esta exigencia homologada y no perder las características que existen en la actualidad.

