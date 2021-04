La Tierra vio cruzar 2.5 mil millones de Tiranosaurios Rex

Investigadores de la Universidad de California, Berkeley han revelado la cantidad de Tiranosaurios Rex o T-Rex que habitaron en la Tierra en el transcurso de 127 mil generaciones, arrojando que fueron alrededor de 2.5 mil millones.

Los científicos e investigadores publicaron su hallazgo el 15 de abril en Science, donde dijeron que utilizaron cálculos basados en el tamaño corporal, la madurez sexual y las necesidades energéticas de las criaturas. Es un número único en su tipo, pero solo una estimación con un margen de error del tamaño de un T-Rex.

"Eso es un montón de mandíbulas", dijo el autor principal del estudio, Charles Marshall, director del Museo de Paleontología de la Universidad de California. “Son muchos dientes. Son muchas garras".

T-Rex habitó América del Norte

La especie vagó por América del Norte durante aproximadamente 1,2 millones a 3,6 millones de años, lo que significa que la densidad de población de T.rex fue pequeña en cualquier momento.

Lo que resultó del cálculo fue que habría alrededor de dos dinosaurios en un lugar del tamaño de Washington, DC, o 3.800 en California, según el estudio.

En California habrían estados vivos y al mismo tiempo unos 3 mil 800 T-Rex.

"Probablemente, como mucha gente, literalmente hice una doble toma para asegurarme de que mis ojos no me hubieran engañado cuando leí por primera vez que 2.5 mil millones de T-Rex han vivido alguna vez", dijo la paleobióloga de Macalester College, Kristi Curry Rogers, quien no era parte del estudio.

Pero, Marshall dijo que la estimación ayuda a los científicos a calcular la tasa de conservación de los fósiles de los dinosaurios T-Rex y subraya la suerte que tiene el mundo de conocerlos.

Se han encontrado alrededor de 100 fósiles de T-Rex, 32 de ellos con suficiente material para pensar que son adultos. Si hubiera 2,5 millones de T-Rex en lugar de 2,5 mil millones, probablemente nunca hubiéramos sabido que existían, dijo.

El análisis también arrojó cuánta energía necesitaba el T-Rex carnívoro para mantenerse con vida, en algún lugar entre un dragón de Komodo y un león. Cuanta más energía se requiere, menos densa es la población. También tomaron en cuenta que el T Rex alcanzaban su madurez sexual entre los 14 y los 17 años y vivieron hasta 28 años máximo.

Dadas las incertidumbres en la duración de la generación de las criaturas, el rango y cuánto tiempo vagaron, el equipo de Berkeley dijo que la población total podría ser tan pequeña como 140 millones o tanto como 42 mil millones con 2.4 mil millones como valor medio.

La ciencia sobre los carnívoros terrestres más grandes de todos los tiempos es importante, "pero la verdad, como yo lo veo, es que este tipo de cosas es genial", dijo James Farlow, profesor de geología de la Universidad de Purdue.

