La NASA tiene una teoría de por qué podríamos estar solos en el universo

Agencia espacial estadounidense tiene una teoría de por qué podríamos estar solos en el universo

Cada vez más astrónomos y agecnias como la NASA se acercan a la idea de que no estamos solos en el universo. Para ellos, es una cuestión de matemáticas y humildad. Con potencialmente billones de planetas que sustentan la vida, ¿por qué el nuestro sería el único en desarrollar una civilización de alta tecnología?

Pero si los extraterrestres existen, todavía no los conocemos. (Probablemente). Pensarías que, de los trillones de posibilidades de que la vida se reproduzca en el universo, ya habríamos encontrado signos de otra vida inteligente, ¿verdad?

Ahora, un equipo con sede en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California está revisando una vieja teoría para explicar por qué. La teoría del "Gran Filtro" postula que otras civilizaciones, potencialmente muchas, han existido durante la historia del universo, pero todas se extinguieron antes de tener la oportunidad de ponerse en contacto con nosotros.

Aún más escalofriante, estamos en camino de "filtrarnos" de la existencia también, por así decirlo. En ese sentido, comprender por qué no nos hemos encontrado con otras civilizaciones, es decir, qué pueden haber hecho los extraterrestres para destruirse a sí mismos, podría ser la clave para salvar nuestra propia civilización.

La teoría del Gran Filtro resuelve la Paradoja de Fermi.

"La clave para que la humanidad atraviese con éxito un filtro universal de este tipo es... identificar esos atributos en nosotros mismos y neutralizarlos de antemano", escribieron el astrofísico del JPL Jonathan Jiang y sus coautores en un nuevo estudio que apareció en línea el 23 de octubre y aún no ha sido publicado por pares.

No todos en las ciencias compran la idea del Gran Filtro. “Se siente demasiado determinista, como si el Gran Filtro fuera una ley física o una sola fuerza inminente que se enfrenta a cada civilización tecnológica en ascenso”, dijo a The Daily Beast Wade Roush, profesor de ciencias y autor de Extraterrestrials. “No tenemos evidencia directa de tal fuerza”.

Pero no se puede discutir el impacto de la teoría. El gran filtro fue propuesto originalmente por Robin Hanson, un economista de la Universidad George Mason, en 1996. Desde entonces, se ha convertido en un elemento básico de la construcción de mundos de ciencia ficción.

Y por una buena razón: es dramático. “El hecho de que nuestro universo parezca básicamente muerto sugiere que es muy, muy difícil que surja vida avanzada, explosiva y duradera”, escribió Hanson.

Por "explosivo", se refiere a la posibilidad de que una civilización logre vuelos espaciales baratos y colonice muchos otros planetas, rápidamente.

En la teoría de Hanson, hay algo, o muchas cosas, que impide que la vida inteligente prospere en su planeta de origen, se expanda a otros planetas y sobreviva lo suficiente como para hacer contacto con extraterrestres como nosotros.

Al menos un destacado defensor de la búsqueda de vida extraterrestre no tiene objeciones a la teoría. “Creo que es plausible”, dijo Avi Loeb, físico de Harvard, a The Daily Beast.

La teoría del Gran Filtro de la NASA

Para comprender el Gran Filtro, Jiang y sus coautores miraron a la humanidad como un espejo. Lo que parezca más probable que nos mate también podría representar una amenaza existencial para la vida inteligente en otros planetas, propusieron los integrantes del equipo de la NASA.

Elaboraron una breve lista de las mayores amenazas para la especie humana, todas menos una de las cuales son enteramente culpa nuestra.

Claro, un asteroide podría golpear la Tierra con la fuerza suficiente para matar casi todo en el planeta. Eso no es necesariamente algo que podamos prevenir.

Pero los otros asesinos de civilizaciones que el equipo de JPL cree que probablemente también son autoinfligidos. Guerra nuclear. Pandemia. Cambio climático. Inteligencia artificial fuera de control.

El equipo de Jiang atribuye estos riesgos existenciales a lo que describen como una disfunción profundamente arraigada en seres inteligentes como los humanos. “La disfunción puede convertirse rápidamente en una bola de nieve en el Gran Filtro”, escribieron los investigadores.

Pero la disfunción no es inevitable, enfatizaron Jiang y sus coautores. “La base de muchos de nuestros posibles filtros tiene sus raíces en la inmadurez”, escribieron.

Podríamos crecer como especie, desmantelar nuestras armas nucleares, cambiar a energía limpia, controlar los virus zoonóticos que causan las peores pandemias e incluso desarrollar una mejor tecnología para desviar los asteroides que matan planetas.

Todas estas reformas requieren que la humanidad trabaje en conjunto, escribió el equipo del JPL: “La historia ha demostrado que la competencia entre especies y, lo que es más importante, la colaboración, nos ha llevado a los picos más altos de la invención".

"Y, sin embargo, prolongamos nociones que parecen ser la antítesis del crecimiento sostenible a largo plazo. Racismo, genocidio, inequidad, sabotaje… la lista se extiende”.

Con paz, amor y comprensión, y algunos avances tecnológicos importantes, podríamos sobrevivir a nuestras propias tendencias autodestructivas y desafiar el Gran Filtro.

Y si podemos trabajar juntos para superar el filtro, es lógico que otras civilizaciones también puedan hacerlo. Nuestra propia supervivencia debería darnos la esperanza de que algún día, de alguna manera, conoceremos a los otros supervivientes del Gran Filtro.

O tal vez no. El propio Hanson cree que Jiang y compañía obtuvieron el Gran Filtro y las posibles soluciones, parcialmente equivocadas.

La cooperación global que Jiang y compañía defendieron como el medio para nuestra supervivencia podría ser lo que termine destruyéndonos, dijo Hanson a The Daily Beast.

“Claramente recomiendan un control y una gobernanza más centralizados de nuestra civilización”, dijo Hanson. “Pero en realidad veo el exceso de centralización de la gobernanza como la contribución más probable a nuestro futuro Gran Filtro”.

En la concepción de Hanson, cuanto más nos descentralizamos, más probable es que algunos de nosotros sobrevivamos y prosperemos.

Imagínese a granjeros aislados sobrellevando una pandemia devastadora, o exploradores espaciales privados, sus Jeff Bezoses y Elon Musks del mundo, estableciendo colonias fuera del mundo en la luna o Marte. Colonias que podrían perdurar incluso cuando alguna calamidad acaba con todos en la Tierra.

Otros críticos piensan que toda la teoría del Gran Filtro es una tontería. Es posible que aún no hayamos conocido extraterrestres no porque estén todos muertos, sino porque... bueno, aún no los hemos conocido.

El universo es vasto. Incluso si hay miles de millones de prósperas civilizaciones alienígenas, es casi seguro que están muy lejos. Se necesitará paciencia y mucha búsqueda para finalmente encontrarlos.

“La teoría del Gran Filtro depende del supuesto resultado de la observación de que no hay nadie”, dijo a The Daily Beast Seth Shostak, astrónomo del Instituto SETI con sede en California. “Pero esa conclusión es demasiado prematura. Acabamos de empezar a buscar.

