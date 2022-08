La NASA está buscando colaboradores para la investigación de las nubes en Marte

Agencia espacial estadounidense está buscando colaboradores para la investigación de las nubes en Marte

A finales de 2020, el científico planetario de la NASA Marek Slipski se encontró pegado a su computadora, pasando incontables horas (más de las que le gustaría admitir, dice) estudiando detenidamente imagen tras imagen de la atmósfera marciana: acercándose, ajustando el contraste, subiendo el brillo y jugando con el color.

Slipski, un investigador postdoctoral en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, estaba buscando nubes. Aunque había escrito un algoritmo para la tarea, estaba dando resultados mixtos, por lo que recurrió a observar los datos.

Pero esto rápidamente se volvió abrumador. Incluso en la pequeña porción de datos que estaba estudiando Slipski, había muchas poblaciones de nubes distintas, cada una de las cuales variaba en altura y brillo. "Después de hacer esto durante una semana, pensé: 'Está bien, esto llevará un poco más de tiempo'", recuerda. "Y sería bueno tener algo de ayuda".

Por casualidad, la NASA acababa de hacer una convocatoria para su Programa de financiación de semillas de ciencia ciudadana, que brinda a los fanáticos del espacio la oportunidad de involucrarse en investigaciones de vanguardia.

Los entusiastas pueden estudiar los cambios para detectar nubes en la atmósfera marciana.

Slipski y Armin Kleinböhl, un físico atmosférico del JPL, inmediatamente comenzaron a elaborar una propuesta. Tal vez la multitud podría abordar lo que Slipski había intentado hacer principalmente solo: identificar las nubes mesosféricas.

Estos flotan a altitudes de entre 50 y 80 kilómetros de la superficie, y se pueden ver en los datos del Mars Climate Sounder, un instrumento que orbita el planeta para medir su temperatura atmosférica, hielo y contenido de polvo.

“De hecho, fuimos seleccionados como la única propuesta planetaria”, dice Kleinböhl. "Supongo que las estrellas se alinearon, ¡o los planetas lo hicieron!"

Después de semanas de pruebas beta, a fines de junio se lanzó el proyecto Cloudspotting on Mars en Zooniverse, una plataforma que alberga cientos de proyectos de ciudadanos.

Hasta ahora, unos 2,600 voluntarios se han unido al esfuerzo, presentándose en los foros ("Estoy listo para perseguir las nubes", escribió un mecánico de Francia) y profundizando en los mapas de la atmósfera del sondador climático a diferentes alturas, ubicaciones y momentos. de dia.

Los participantes solo necesitan una computadora y acceso a Internet para contribuir, ya que los datos se ven mediante una herramienta de visualización integrada en el navegador que viene con un tutorial rápido y opcional.

Los cinco investigadores que componen el equipo de Cloudspotting esperan que este trabajo arroje luz sobre los patrones climáticos globales del Planeta Rojo y por qué su atmósfera es tan delgada en comparación con la nuestra, e incluso les ayude a comprender cómo el agua líquida, una vez presente en la superficie de Marte, escapó al espacio.

“La climatología que obtendremos a través del proyecto de ciencia ciudadana será mucho más completa de lo que ha estado en la literatura hasta ahora”, dice Kleinböhl, investigador principal adjunto del sondeador.

Está particularmente interesado en los procesos que impulsan la formación de nubes marcianas, que están compuestas de dióxido de carbono (hielo seco) o hielo de agua.

“Las nubes de CO2 nos dirán algo sobre la estructura y la dinámica de la atmósfera, y las condiciones que conducen a temperaturas muy bajas”, dice, ya que el dióxido de carbono se condensa a una temperatura típicamente más fría que la de la atmósfera marciana.

“Mientras que el las nubes de hielo de agua podrían decirnos algo sobre la presencia de vapor de agua y los procesos que podrían ser responsables del transporte de vapor de agua a estas grandes altitudes”.

La sonda es uno de los seis instrumentos a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, que ha estado dando vueltas alrededor de su planeta anfitrión desde 2006.

Está equipado con nueve canales, cada uno sintonizado con una longitud de onda diferente de luz visible o infrarroja, y mapea el calor que irradia la superficie marciana. hasta 80 kilómetros en el aire.

Si bien la sonda no fue diseñada específicamente para estudiar las nubes, los científicos de la misión notaron de inmediato características prominentes en forma de arco en estos mapas de calor que implicaban su presencia.

Descubrieron que estos arcos son el resultado del cambio de ángulo entre una nube y los sensores infrarrojos a medida que la nave espacial viaja a lo largo de su órbita. A medida que la sonda se acerca a una nube, para los sensores, la nube aparece más alta en el cielo.

A medida que la sonda se mueve más allá, la nube parece estar más cerca del suelo. (Es similar a cómo vemos el sol salir y ponerse en un arco aparente en nuestro propio cielo mientras la Tierra gira). El pico del arco, entonces, representa la verdadera altitud de la nube sobre la superficie marciana.

Para el proyecto Cloudspotting, los científicos ciudadanos utilizan una herramienta de apuntar y hacer clic para identificar los picos de cualquier arco que puedan encontrar en los mapas de calor de la sonda en diferentes altitudes y tiempos.

Cada imagen se muestra en cuatro marcos diferentes (el original y otros tres con diferentes niveles de contraste y brillo). Los usuarios también pueden invertir el color para detectar arcos que sean particularmente tenues.

Para tener en cuenta el error humano, después de todo, existe cierta variabilidad en lo que las personas podrían considerar un arco, 20 usuarios diferentes deben clasificar la misma imagen antes de que se marque como completa.

Slipski y Kleinböhl inicialmente cargaron alrededor de cuatro meses y medio de imágenes en el sitio web de Cloudspotting, esperando que la gente tardara un par de meses en analizar este lote de datos.

“Pero tuvimos una respuesta abrumadora”, dice Kleinböhl. “Fue realmente fantástico, mucho mejor de lo que habíamos anticipado”. En solo dos semanas, los científicos ciudadanos examinaron más de 6,000 imágenes (eso es más de 120,000 clasificaciones) y encontraron, en promedio, tres o cuatro nubes por imagen.

Reclutamiento de la NASA no es una idea nueva

Reclutar al público para analizar conjuntos de datos masivos no es nuevo: los científicos de la NASA han usado Zooniverse para clasificar fotos espaciales, digitalizar registros de lluvia y más.

Es un enfoque ventajoso para la investigación que implica buscar características que están demasiado ocultas o demasiado complicadas para que una computadora las identifique.

“Los seres humanos han evolucionado durante milenios para ser realmente buenos en el reconocimiento de patrones y filtrar información superflua”, dice la astrónoma de Haverford College Karen Masters, investigadora principal de Galaxy Zoo, el proyecto que condujo a la creación de Zooniverse. “Pero todavía es relativamente fácil engañar a una computadora”.

Pero trabajar con el público, dice Masters, conlleva su propio desafío: a saber, conseguir y mantener a la gente interesada.

Para mantener el compromiso, el equipo de Cloudspotting se mantiene activo en los foros: resolución de problemas, respuesta a características de arco interesantes que la gente ha descubierto y debate sobre la ciencia de Marte.

(Un voluntario reflexionó sobre cómo la identificación de los arcos podría ayudar a futuras misiones pilotadas a navegar por la atmósfera del planeta: "¡Volar hacia las nubes de hielo está prohibido!").

El 15 de julio, Slipski organizó un seminario web para brindar a los científicos ciudadanos la oportunidad de conocer la investigación. equipo, así como entre sí.

El equipo de Cloudspotting no espera que los voluntarios obtengan todos los datos disponibles de la sonda climática, tomada durante ocho años marcianos. (Eso es alrededor de 16 años terrestres).

Más bien, una vez que se hayan analizado algunos años representativos, Slipski espera poder usar las caracterizaciones de nubes para entrenar su algoritmo para lograr resultados más confiables.

Eventualmente, esto proporcionaría uno de los conjuntos de datos a largo plazo más completos que los científicos pueden usar para aprender sobre el pasado y el presente atmosférico del Planeta Rojo.

“Dieciséis años de datos, eso no es trivial”, dice Majd Mayyasi, un científico planetario de la Universidad de Boston que no está involucrado en el proyecto. "Definitivamente informará no solo a la comunidad mesosférica, sino también a la comunidad atmosférica inferior y la comunidad atmosférica superior sobre las propiedades del agua y las nubes, y cómo están conectadas".

Mayyasi, que estudia cómo el agua escapa de la ionosfera marciana hacia el espacio, señala que las nubes juegan un papel importante en cómo se transporta el agua desde la superficie hasta altitudes más altas.

“Esa ha sido una parte muy importante de la evolución de la atmósfera de Marte de un planeta cálido y húmedo al frío y seco que vemos hoy”, dice Slipski.

Con la ayuda de científicos ciudadanos, el equipo de Cloudspotting espera publicar los resultados preliminares a principios del próximo año.

Y una vez que se analice todo el conjunto de datos, podrán expandir este trabajo a una caracterización completa de las poblaciones de nubes y los patrones climáticos en todo el planeta, así como una comprensión detallada de cómo el polvo, el vapor de agua y el dióxido de carbono se mueven a través del cielo marciano.

Pero todavía hay un montón de datos para analizar de vez en cuando. Hace dos semanas, el equipo de Cloudspotting publicó un segundo lote, unas 12,000 imágenes, o el valor de ocho meses terrestres, para que las personas continúen clasificando.

Esperan que el proyecto de ciencia ciudadana permanezca activo durante los próximos dos años, y Mars Climate Sounder seguirá enviando información hasta finales de 2022 (o más, si la NASA decide extender la misión).

"Espero que podamos acumular algunos años más de Marte, con suerte hasta el final de la década", dice Kleinböhl, "para establecer realmente una climatología resuelta y detallada de la atmósfera marciana".

