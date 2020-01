La NASA anuncia que volverá a mandar astronautas a la luna éste 2020

Abril del 2020 será cuando La NASA retome los viajes lunares después de décadas sin volver a alunizar, han sido 12 los astronautas que han podido pisar la superficie lunar, en 6 viajes distintos, mismos que pudieron explorar distintas regiones de nuestro satélite natural.

Superficie lunar

En aquel entonces, los viajes espaciales cumplían con intereses políticos alimentados por la guerra fría, sin embargo ahora, el motivo de la NASA es algo distinto, ya que la intención de estos nuevos viajes es estudiar minerales que son muy escasos en nuestro planeta, además de buscar el desarrollo tecnológico.

En el pasado, cuando John Kennedy prometió que el hombre llegaría a la Luna, no sólo cumplió su promesa, también se dio un plus, porque la misión Apolo 11 de la NASA alunizó, pero además el Apolo 12 llevó a Charles Conrad y Alan Bean a la superficie lunar, y aunque años después le siguieron distintas misiones lunares como lo fueron Apolo 13, 14, 15, 16 y 17, no fueron tan exitosas a nivel difusión como las primeras.

El hombre regresará a la luna

La famosa frase de “Houston, tenemos un problema”, se dijo durante el lanzamiento del Apolo 13 en los setentas, que a causa de la explosión de un tanque de oxígeno, no fue posible llegar a la Luna, y la NASA tuvo que preparar una misión de rescate para los tripulantes de la fallida misión, y lo mejor de todo es que se les pudo regresar a la Tierra con vida.

La última misión lunar exitosa de la NASA fue en diciembre de 1972, en donde Eugene Cernan y Harrison Schmitt fueron los últimos astronautas que se aventuraron en el satélite, dejándolo abandonado hasta el 2020, Año en que la agencia espacial pretende regresar.

Transbordador espacial re utilizable

TE PUEDE INTERESAR: El iPhone 12 sigue generando mucha expectativa, más rumores sobre él

Por su parte las misiones Apolo 15, Apolo 16 y Apolo 17 contaron con un elemento que incorporó la NASA, el cual resultó muy importante, y fue el jeep lunar, vehículo que permitió a los astronautas recorrer grandes distancias y explorar mayores extensiones de la Luna.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana