La Liga de robótica TRM está en Cancún, diversión y aprendizaje para todos

La Liga TRM está en Cancún, diversión y aprendizaje para todos

La Liga de robótica TRM está pensada para que niños, jóvenes y adultos de todo el país pongan a prueba sus habilidades en robótica con bloques y piezas de Lego, con la intención de impulsar la robótica y el gusto por la ciencia en nuestro país, debemos tener en cuenta que las categorías inician con niños de kinder y la categoría mayor es de adultos, por lo que la inclusión es total.

Esto deriva en que las competencias sean atractivas para todas las edades, los materiales son piezas de Lego, y ¿A quién no le gusta jugar con Lego?. La Liga de robótica TRM realiza las competencias incentivando el trabajo en equipo, estimula la toma de decisiones, ayuda a entender cómo funciona la física y fortalece el autoestima junto con otras habilidades a desarrollar.

Estos torneos de robótica, organizados por la Liga de robótica TRM, se han llevado a cabo desde 2009 en la región sureste de México, lo que ha hecho ganar notoriedad en el resto del país, logrando que los torneos sean mencionados en todos los estados y consiguiendo que participantes de lugares lejanos decidan inscribirse.

Cancún es orgullosa sede de la Liga TRM en el Caribe

Después de participar en la liga, se pretende que los ganadores representen a México en competencias internacionales de robótica, y dejar en alto el nombre de nuestro país y también el de la Liga de robótica TRM.

Estos días se lleva a cabo el Torneo 3 de 7 de la Liga de robóticaTRM en el la Universidad Tecnológica de Cancún:

MicroBots Preescolar de 8 am a 9am, Máquinas Simples Iniciales 9656

MiniBots Primaria Baja de 9 am a 10 am, Máquinas Simples 9689

MiniBots y MecaniBots Primaria de10 am a 11 am, Robótica WeDo 9580 y 45300

Primaria, Secundaria y Preparatoria de 10 am a 11:30 am Ensamble y de11:30 am a 1:00 pm Pruebas de Pista MINDSTORM EV3

MecaniBots Primaria de 12 pm a 1 pm, Máquinas Simples y Motorizadas 9686

Cartel de la Liga de robótica TRM

Te puede interesar: Crean una araña robótica para rescatar personas en desastres naturales

7 diciembre 2019 – Cancún

25 enero 2020 – Cancún | Colegio Álamos

22 febrero 2020 – Cancún | Lowry School

21 marzo 2020 – Cancún

25 abril 2020 – Cancún

Únete a nosotros en Instagram