LG lanza pantallas gigantes de hasta 325 pulgadas con tecnología DVLED

LG ha introducido una línea de televisión-cine en casa Extreme Direct View LED (DVLED) dirigida directamente a hogares de "superlujo" y que próximamemente saldrá al mercado internacional.

Se basa en el mismo concepto básico de usar millones de diodos LED (entre 2 millones y 33 millones) para formar una imagen completa en formas personalizadas, pero puede escalar a tamaños que incluso podrían hacer sonrojar a Samsung: puede elegir cualquier cosa, desde un ' pequeño '81 pulgadas a una configuración de 325 pulgadas que domina la habitación.

La nueva televisón de LG

Deberá ceñirse a una proporción convencional de 16: 9 si desea esos extremos, pero también puede optar por arreglos "UltraStretch" 32: 9 si desea ver múltiples fuentes de video al mismo tiempo (por ejemplo, deportes en vivo con los equipos que posee).

Tendrá que elegir esos 33 millones de diodos si desea una imagen de 8K, pero puede arreglárselas con 4K o incluso 2K (tanto en configuraciones simples como duales) si no está tan decidido a impresionar a sus invitados. Una caja de controlador WebOS proporciona funciones de TV inteligente.

LG está tomando pedidos para estos equipos domésticos DVLED ahora, pero no le sorprenderá saber que LG no está enumerando los precios cuando cada sistema es un pedido personalizado. Es seguro decir que los costos no serán triviales.

Sus teles DVLED prometen diagonales de hasta 325 pulgadas, 8K y relación de aspecto 32:9

LG estima que la instalación, la garantía y el soporte (incluidos los "controles de estado" dos veces al año) tienen un valor de $ 30,000; el conjunto real seguramente será mucho más.

Si eso es demasiado, es posible que deba 'conformarse' con el televisor OLED enrollable de $100,000 de LG. Se espera que salga a la venta para todo el mundo a principios del 2022.

