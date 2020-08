LG Wing costaría más que el Galaxy Z Flip y el Note 20 Ultra de Samsung

El concepto LG Wing es quizás una prueba de que la firma coreana está entrando en otra de sus fases de diseño arriesgado de telefonos, pero este ingenio puede tener un costo para los consumidores.

Según un informe de la publicación surcoreana Herald Corp (a través del usuario de Twitter Sleepy Kuma), el teléfono inteligente giratorio podría venderse por 1,600 dólares en su mercado local, convirtiéndolo posiblemente en el teléfono inteligente más caro de LG hasta la fecha.

Costo y diseño

Para poner su supuesto precio en perspectiva, el LG Wing puede ser más caro que el Samsung Galaxy Z Flip de 1,255 dólares y el Galaxy Note 20 Ultra de 1,220 dólares. En particular, el precio de este último en EE. UU. Es 70 dólares más que su etiqueta de Corea del Sur, lo que podría indicar una prima mayor para el LG Wing en caso de que se lance en los Estados Unidos.

La fuente de la publicación sugiere que la presencia de la segunda pantalla y el deseo de LG de hacer que el teléfono sea delgado y liviano causarán un fuerte aumento en el precio. Imaginamos que la configuración de torsión novedosa de la segunda pantalla también agrega un poco a esos costos.

Aunque el diseño de pantalla dual giratoria del LG Wing está destinado a mejorar la multitarea, brindando a los usuarios una pantalla en la que escribir y otra para mostrar las aplicaciones que se están ejecutando actualmente, sería un precio exorbitante pagar por un diseño y una tecnologia no probada.

El nuevo LG Wing contará con una pantalla dual giratoria

Pero no es nada que LG no haya hecho antes. La compañía no es ajena a lanzar diseños novedosos al mercado, como la gama LG G5 y G Flex, incluso si no son bien recibidos por la crítica o el público.

Herald Corp cree que el LG Wing podría hacer su debut en Corea del Sur tan pronto como a fines de septiembre con un lanzamiento a más tardar en octubre. Aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento y un precio concretos.