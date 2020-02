Jugadores de Fortnite pronto podrán disfrutar de la Temporada 2

La realidad es que han sido bastantes meses de espera para la aparición de la nueva temporada de Fortnite, pero los jugadores ya empezaron a encontrar pistas oficiales sobre las novedades que Epic Games está preparando. No falta mucho tiempo para saber de una vez por todas el significado del misterio que ha escondido el juego en el tiempo reciente y como en situaciones pasadas la desarrolladora publicó cuando empezarán los cambios en el juego para el tiempo de la gran verdad.

La empresa encargada del juego publicó por medio de sus redes sociales que el tiempo en el que se frenarán los servidores para implementar todas las novedades sería en la madrugada de este 20 de febrero, exactamente a las 3:00 a.m. Esto quiere decir que a partir de esa hora, el juego en línea, entre los que se encuentra el Battle Royale, no se encontrará disponible en todas las plataformas, por lo que tendrás que esperar unas horas para disfrutar la nueva temporada y no tengas problemas para iniciar sesión. Otra novedad que aseguró Epic Games es que a partir del lanzamiento de la Temporada 2, el peso de los parches será mucho más grande.

Por ahora, no se sabe hasta qué hora va a regresar todo a la normalidad, pero lo que sí se conoce es que una vez que el juego se encuentre de nuevo en línea, los jugadores tendrán acceso a la Temporada 2 y comenzar a disfrutar todo el misterio que manejó Epic Games en los últimos días.

Cabe mencionar que la promoción de la Temporada 2 ha sido muy intensa por parte de la desarrolladora, hasta aparecieron muchos rumores en todo el mundo que suponía lo que serían las novedades. Finalmente, los mismos usuarios saben que en esta nueva temporada el oro tendrá un papel importante y que posiblemente tendría relación con gatitos.

