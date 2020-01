Juegos que llegarán a PlayStation Plus en enero 2020

Juegos que llegarán a PlayStation Plus este mes

El 2020 ya inició y los usuarios ya están ansiosos por ver los próximos estrenos que se prometieron hace un tiempo atrás, sobre todo los clientes de PlayStation Plus.

Un canal oficial de la compañía enfocada en Alemania filtró los videojuegos candidatos que llegarían a PlayStation Plus en enero, pero faltaría por confirmar qué tan cierto es en América.

El canal de Youtube, PlayStation DACH, dio a conocer dos videojuegos que estarían disponibles en el servicio Plus de la compañía, los primeros en añadirse en este 2020: Uncharted: The Nathan Drake Collection y Goat Simulator, ambos para PlayStation 4.

Es importante mencionar que al poco tiempo después de publicarse el video, PlayStation DACH cambió su visibilidad a privado, por lo que se podría tratar de un error de la compañía y que la información en realidad estaba programada para darse a conocer en algún día de esta semana.

A pesar de ser un medio oficial, los videojuegos no necesariamente llegarán a esta región, por lo tanto hay que recordar que de momento se trata de una filtración más. Aunque los títulos regularmente son los mismos para América y Europa, pueden haber algunas diferencias, así que solamente queda esperar a ver la lista el próximo 7 de enero.

Los videojuegos que se agregan al catálogo de PlayStation Plus se dan a conocer el primer martes de cada mes, fecha límite para descargar los videojuegos del mes anterior, en este caso los de diciembre. Se trata de Titanfall 2, de los creadores de Apex Legends y los desarrolladores originales de Call of Duty; así como Monster Energy Supercross: The Official Videogame.

