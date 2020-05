Jessie y James del equipo Rocket al fin llegarán a Pokémon GO

Jugadores profesionales de Pokemon Go, indican que unos villanos muy reconocidos de la franquicia están en camino al juego y hablamos nada más y nada menos que de Jessie y James del equipo Rocket, los cuales siempre ha sido pedido por sus usuarios para que lleguen a la plataforma de videojuegos.

Esta noticia fue revelada por PokeMiners/Toronto, en la que de acuerdo a un tuit publicado, el desarrollador de mencionado juego Niantic pronto llevará muchas novedades, entre las que destaca la inclusión de los 2 miembros del Equipo Rocket más icónicos, Jessie y James, el dúo que aparece como enemigo principal en el anime.

Pokemon Go y sus nuevos integrantes

De esta manera se enteró de que aparecieron unos archivos de NPC que incluyen sus nombres, lo que significa que, al igual que otros miembros del Equipo Rocket, podrían desafiar al jugador en batallas. También se dio a conocer que aparecen archivos de muchos Pokémon de Galar, así como sus versiones sombra y purificadas; la adición de un encuentro diario que aparecería a una hora específica y cerca del usuario.

Por lo que se tendrá que esperar que Niantic brinde información al respecto. De vez en cuando, Pokémon GO tiene algunas referencias al anime, pero esta sería la primera vez que personajes de éste aparezcan directamente en el juego. Pero no quiere decir que el Team Rocket no ha estado en títulos de la serie.

ACTUALIZACIÓN: JESSIE Y JAMES + POKEMON GALAR OSCUROS + INVITACIONES REMOTAS Y MUCHO MÁS!! #PokemonGO



De esta manera, existen dos posibles incorporaciones más que llaman la atención, son las estampas e invitaciones a amigos para participar en Incursiones. En cuanto a estos últimos artículos, ya se había encontrado información acerca de la posibilidad de combatir un Pokémon junto a un amigo, pero en esta actualización los usuarios identificaron más datos relacionadas con ella, es cuestión que Niantic pueda realizarlo.