Japón indeciso sobre mover el satélite de Myanmar

El primer satélite de Myanmar se encuentra a bordo de la Estación Espacial Internacional tras el golpe de Estado de Myanmar, mientras la agencia espacial de Japón y una universidad japonesa deciden qué hacer con él, dicen dos funcionarios universitarios japoneses.

El satélite de 15 millones de dólares (19 millones de dólares australianos) fue construido por la Universidad de Hokkaido de Japón en un proyecto conjunto con la Universidad de Ingeniería Aeroespacial de Myanmar (MAEU), financiada por el gobierno de Myanmar.

Es el primero de un conjunto de dos microsatélites de 50 kg equipados con cámaras diseñadas para monitorear la agricultura y la pesca.

El temor latente por el sátelite

Los activistas de derechos humanos y algunos funcionarios en Japón temen que esas cámaras puedan ser utilizadas con fines militares por la junta que tomó el poder en Myanmar el 1 de febrero.

Eso ha detenido el despliegue mientras la Universidad de Hokkaido mantiene conversaciones con la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), dijeron los dos funcionarios de la Universidad de Hokkaido.

Japón reflexiona sobre mover el satélite de Myanmar.

"No nos involucraremos en nada que tenga que ver con el ejército. El satélite no fue diseñado para eso", dijo a Reuters uno de los funcionarios, un gerente del proyecto, que pidió no ser identificado.

"Estamos discutiendo qué hacer, pero no sabemos cuándo se implementará. Si se detiene, nuestra esperanza es que el proyecto pueda reiniciarse en algún momento". El gerente no dijo cuándo se suponía que se desplegaría el satélite o cuándo JAXA tendría que tomar una decisión para seguir adelante o retrasarlo.

El segundo funcionario de la Universidad de Hokkaido dijo que el contrato con MAEU no especificaba que el satélite no se puede utilizar con fines militares. Sin embargo, los datos de la nave espacial serían recopilados por la universidad japonesa y los funcionarios de Myanmar no pueden acceder de forma independiente, dijo el segundo funcionario.

Desde el golpe, los funcionarios de la universidad no pudieron contactar al rector del MAEU, el profesor Kyi Thwin, agregó el segundo funcionario.

El satélite fue lanzado por la NASA el 20 de febrero como una pequeña parte de una gran y variada carga útil de suministros a la Estación Espacial Internacional a 400 km sobre la tierra.

El astronauta de JAXA, Soichi Noguchi, es uno de los siete miembros de la tripulación que ahora se encuentran a bordo de la estación espacial.Japón tiene estrechos vínculos con Myanmar y es uno de sus mayores donantes de ayuda.

Aunque condena la violencia, no ha adoptado una postura tan dura contra el golpe como Estados Unidos y algunos otros países que han aplicado sanciones.

