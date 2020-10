Iris Xe Max de Intel es una nueva GPU discreta para portátiles de gama media

Siguiendo los pasos de Intel Iris Xe, que se lanzó en los procesadores móviles Intel de 11a generación Core a principios de este año, Intel Xe Max es una GPU discreta construida sobre la misma arquitectura Xe-LP. La diferencia clave se puede encontrar en la memoria. Iris Xe de Intel es una solución gráfica integrada. Eso significa que comparte memoria con la RAM general del sistema.

Intel Iris Iris Xe Max es discreto, lo que significa que tiene memoria dedicada. Específicamente, incluye 4 GB de memoria con 68 GB / s de ancho de banda de memoria. También aumenta la frecuencia máxima cotizada de 1,35 GHz a 1,65 GHz. Los sistemas equipados con gráficos Iris Xe Max tendrán un total de 192 EU (96 de los gráficos Iris Xe en el procesador móvil Core y 96 del chip Iris Xe Max).

Otras especificaciones importantes incluyen soporte para hasta cuatro pantallas simultáneas, resoluciones de hasta 8K a 60Hz sobre DisplayPort, sincronización adaptativa y DirectX 12.1. Entonces, ¿la adición de memoria discreta le da a los gráficos Iris Xe de Intel un rendimiento de juego sobresaliente? Eso depende de tus expectativas.

Intel dice que Iris Xe Max ofrece "excelentes juegos de 1080p, delgados y livianos, en juegos populares".

Específicamente, eso significa entre 30 cuadros por segundo (FPS) y 50 FPS en títulos como Borderlands 3, The Witcher 3 y Gears Tactics. Intel espera que este nivel de rendimiento ponga a Iris Xe Max por delante de la GPU discreta MX350 de Nvidia.

Por un lado, ese no es un listón alto que superar. Por otro lado, si las citas de Intel son correctas, Iris Xe Max traerá un aumento notable en el rendimiento de los sistemas delgados y livianos de rango medio para los que está diseñado. Juegos como The Witcher 3 ni siquiera se lanzarían en la mayoría de las computadoras portátiles delgadas y livianas hace varios años, ya que a menudo se vieron obligados a optar por una versión de nivel de entrada de los gráficos integrados de Intel. Iris Xe Max es un gran paso adelante de Intel UHD 620, o incluso de Intel Iris Plus 640.

Hay una peculiaridad a tener en cuenta. Según Intel, algunos juegos pueden funcionar un poco peor en gráficos Intel Iris Xe Max que en Intel Iris Xe. Un portavoz de Intel dijo que esto "normalmente se debe a las latencias: copia de pantalla híbrida de rango doble frente a rango único, o atravesar el bus PCIe". El ejemplo dado fue DOTA 2, que fue aproximadamente 10 FPS más lento en promedio con Iris Xe Max, aunque todavía superó los 70 FPS.

La conclusión es esta: Intel está lanzando un ligero impulso al rendimiento del juego en portátiles de gama media. No es una revolución, pero es una mejora, y hace que una amplia variedad de juegos AAA se puedan reproducir a 1080p, 30 FPS y configuraciones de calidad razonables. Y no olvides las funciones a nivel de controlador, como el nuevo Centro de comando de gráficos de Intel, así como la compatibilidad con altas resoluciones, sincronización adaptativa y múltiples pantallas.

Para los creadores, la trama se complica

Si bien Intel promete un mejor rendimiento en juegos de Iris Xe e Iris Xe Max, eso es solo la mitad del beneficio potencial. La compañía está presentando su nueva arquitectura gráfica como un acelerador para numerosas aplicaciones creativas.

Intel se apoya en una tecnología que llama Deep Link, que "agrega múltiples motores de procesamiento a través de un marco de software común", para acelerar las aplicaciones creativas. En pocas palabras, Intel espera que las muchas unidades de cómputo separadas en una combinación moderna de CPU y GPU de Intel trabajen juntas en estrecha colaboración, de modo que el rendimiento máximo se exprima del presupuesto de energía de una computadora portátil. La compañía también espera que el "marco de software común" ayude a los desarrolladores a aprovechar fácilmente el hardware de Intel, expandiendo la compatibilidad del software.

Potencial de la CPU con Intel Iris Xe Max.

Los gráficos Iris Xe incluyen codificadores de medios y elementos de hardware que admiten DP4a, una operación matemática que suele utilizar el software de aprendizaje automático. Intel dice que una computadora portátil con gráficos Iris Xe Max puede ofrecer hasta 1,78 veces el rendimiento de codificación de la GPU RTX 2080 de Nvidia y hasta 7 veces mejor "creación basada en inteligencia artificial" que las computadoras portátiles similares con gráficos de terceros (AMD o Nvidia).

Pero es muy importante considerar que "hasta" es la frase operativa aquí. Por supuesto, Intel está citando los resultados más óptimos, que no son reproducibles en todos los escenarios. Si deseas profundizar en las malas hierbas, el índice de rendimiento de Intel proporciona información detallada sobre sus afirmaciones de rendimiento.

Para proporcionar evidencia del mundo real de Iris Xe Max, Intel ofrece un paquete de software para cualquiera que compre un dispositivo calificado. Los aspectos más destacados del paquete incluyen Gears Tactics y XSplit VCam, una herramienta para mejorar el desenfoque y eliminar el fondo con cualquier cámara web. Intel también anuncia que Deep Link ofrecerá mejoras con Handbrake y Open Broadcaster Software (OBS), entre otros.

Más por venir de Intel

Intel Xe Max es el segundo gran paso adelante en el impulso de Intel para mejorar sus ofertas de gráficos, siguiendo los pasos de Intel Iris Xe. Intel todavía está trabajando para llevar los gráficos basados en Xe-LP a "computadoras de escritorio de valor" en la primera mitad de 2021, con hardware adicional Xe-HP y Xe-HPG que llegará más adelante en 2021.