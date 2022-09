Investigan si Tesla agregó un código de prueba de choque a sus vehículos

Investigan si automotriz de Elon Musk agregó un código de prueba de choque a sus vehículos

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) está investigando informes recientes de que Tesla ha agregado códigos especiales en el software de su vehículo relacionados con las pruebas de choque con las agencias de seguridad automotriz.

La agencia está al tanto de los informes y actualmente está discutiendo el tema con el fabricante y revisando toda la información pertinente, dijo un portavoz de la NHTSA a Repairer Driven News.

El Instituto de Seguros para la Seguridad Vial (IIHS) también está al tanto de los reportes, pero no tiene suficiente información concreta para ofrecer una respuesta, dijo un vocero a RDN.

La especulación sobre los códigos se desencadenó a principios de este mes cuando un decodificador de software de Tesla llamado Green (@atgreentheonly) tuiteó: “Tesla acaba de agregar compatibilidad con ANCAP en su código".

"Esto se suma a los ya existentes 'I VISTA' (campos de pruebas chinos), EuroNCAP y Korea NCAP”. La codificación está relacionada con las características del sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS), dijo Green.

ANCAP, el Programa de Evaluación de Autos Nuevos de Australasia, es la autoridad independiente de seguridad de vehículos de Australasia. I-VISTA es una plataforma de servicio público para vehículos inteligentes y aplicaciones de tráfico inteligente realizada por el Instituto de Investigación de Ingeniería Automotriz de China.

Euro NCAP, o el Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos, es un programa voluntario europeo de evaluación del rendimiento de la seguridad de los automóviles, y KNCAP, o el Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos de Corea, es un programa similar con sede en Corea.

"Uno se pregunta por qué hacerlo (también le dan a las casas de pruebas compilaciones únicas con la casa de pruebas en el nombre (¿con configuraciones modificadas?)", tuiteó Green. Los cambios realizados por el código del software son "configuraciones no visibles en el lado del piloto automático", agregó Green en otro tuit.

En respuesta a una sugerencia de que Tesla fue acusado de hacer trampa en las pruebas, Green respondió: "No dije 'hacer trampa', solo me pregunto por qué se hace esto y por qué se separan las diferentes pruebas como esa (o incluso se las conoce) en sw nivel. Tenga en cuenta que esto NO es algo relacionado con pruebas de choque, esto es para pruebas ADAS, no destructivas”.

Recientemente, el Tesla Model Y fue nombrado Top Safety Pick+ por el IIHS, y su sistema de prevención de colisiones frontales obtuvo calificaciones "superiores" tanto para evasión de peatones como de vehículos. La NHTSA también otorgó las mejores calificaciones al Model Y, otorgándole cinco de cinco estrellas en las cuatro categorías.

Euro NCAP y ANCAP también publicaron sus propios resultados de prueba para el Tesla Model Y, que logró el puntaje general más alto de Euro NCAP bajo su nuevo protocolo.

Un portavoz de ANCAP le dijo al sitio web automotriz australiano Drive que está al tanto de los informes y está investigando la situación.

“La preocupación es que Tesla podría estar cambiando la configuración de sus vehículos para optimizar las pruebas, lo que podría ser una trampa”, escribió Fred Lambert en el sitio de noticias de vehículos eléctricos (EV) Electrek.

"No es diferente a lo que sucedió durante el escándalo de Dieselgate cuando se descubrió que los fabricantes de automóviles tenían un software que detectaba cuándo se probaban y optimizaban las emisiones de los vehículos para obtener mejores resultados que los que se obtendrían fuera del laboratorio".

Investigan piloto automático de Tesla

La NHTSA ya está realizando un análisis de ingeniería de la función de piloto automático de Tesla.

La agencia abrió una evaluación preliminar del problema el 13 de agosto de 2021, que fue "motivada por una acumulación de choques en los que los vehículos Tesla, que operaban con el piloto automático activado, golpearon vehículos de primeros auxilios estacionarios en la carretera o al costado de la carretera que tendían a fallas preexistentes”.

The Associated Press y varios otros medios de comunicación informaron en mayo que la NHTSA está investigando un accidente de Tesla en el que murieron tres personas en California por posiblemente involucrar un sistema de conducción parcialmente automatizado.

NHTSA dijo en junio que el análisis del piloto automático "evaluaría las tecnologías y los métodos utilizados para monitorear, ayudar y hacer cumplir el compromiso del conductor con la tarea de conducción dinámica durante la operación del piloto automático".

RDN le ha pedido a Tesla que responda a los informes y actualizará la historia si recibimos una respuesta. La compañía disolvió su equipo de relaciones con los medios de EE. UU. en octubre de 2020.

