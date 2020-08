Convierte tus Live Photos en Boomerang de Instagram Stories

Intagram: Cómo convertir una Live Photo en un boomerang para hacer tus historias más originales

Si usas Instagram seguro que sabes lo que es un Boomerang, y tú también has sucumbido a los placeres de los gifs más sencillos del mundo, y más fáciles de hacer. Pero ¿sabías que tus fotos en live hechas con un iPhone, también se pueden animar como un Boomerang?

Antes de contarte cómo convertir una Live Photo en un boomerang en tus stories de Instagram, te explicaré muy brevemente en qué consiste este tipo de fotografía solo disponible para aquellos con iPhone. Funciona básicamente como un gif, pero sin repetición.

La cámara hace una foto en movimiento cuando está activado, y al verla, podrás ver el movimiento durante un par de segundos.

Para activarlo solo tienes que irte a la cámara y pulsar el icono que tiene forma de círculos concéntricos. Si está activado, aparecerá en color amarillo. Si pulsas de nuevo sobre él, aparecerá tachado y las fotos se harán normales.

selecciona el boton para activar o desactivar la función

El uso de tus Live Photo pueden transformar tu feed dandole un toque más original, y lo mismo pasa con tus historias de intagram, además de los múltiples filtros que puedes agregar y organizar para tener unas excelentes historias también puedes agregar tus live photos.

Cómo convertir Live photos a Boomerang de Instagram

Convertir este tipo de fotografías en un boomerang en tus historias es tan fácil que se te vendrá a la cabeza la pregunta: ¿por qué no lo he hecho antes? Desde tus stories de Instagram, solo tienes que seleccionar la foto live sobre la que quieras hacer el boomerang. Si no la tienes localizada o no sabes qué fotos has hecho en este formato, no sufras.

Pulsa sobre el carrete y selecciona tu foto

Cuando llegues a los stories de Instagram, pulsa sobre las fotos de tu carrete y después sobre el texto “últimas 24 horas”. Se abrirá un desplegable con las diferentes carpetas de tus fotos, entre ellas una que pone Live Photos. Seleccionas y voilá, ya tienes todas las fotos hechas con este modo de fotografía.

Una vez seleccionada la live photo que quieres animar para tus stories, solo tendrás que mantener pulsado en el centro de la foto unos segundos, hasta que aparezca BOOMERANG escrito unos segundos.

Oprime el centro de la foto y listo

La foto se moverá y repetirá al igual que haría un gif como por arte de magia. Si quieres quitar el efecto, mantén pulsado de nuevo en el centro de la pantalla de tu smartphone hasta que la palabra normal aparezca de nuevo.

Ahora puedes dar vida a esas preciosas fotos en live que haces con tu iPhone para que todos tus fans de Instagram disfruten de ellas tanto como lo haces tú.