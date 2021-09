Instalar WhatsApp gratis en el celular

Instalar Whatsapp puede pasar de ser un proceso bastante sencillo hasta un verdadero dolor de cabeza, pues en algunas ocasiones existen dificultades que hacen que la aplicación no funcione, lo que ha causado molestias en cientos de usuarios, tanto nuevos como experimentados.

En La Verdad Noticias te hemos informado sobre todas las formas que existen para instalar la aplicación, ya sea en tu celular, PC u otro dispositivo inteligente, pero ahora retrocederemos un poco para mostrarte lo más básico del procedimiento de instalación de esta app de mensajería instantánea.

Si has probado Instalar Whatsapp en la PC o en tu celular y no pudiste lograrlo, esto puede ser a causa de unos problemas que te mostraremos a continuación, así como sus posibles soluciones para que puedas resolver esta situación lo más rápido posible.

¿Por qué no puedo instalar WhatsApp?

Asegúrate de tener memoria suficiente antes de instalar la app

En el 99% de los casos, la falla de la descarga de Whatsapp se debe a que el celular no tiene la memoria suficiente para ejecutar la instalación y mucho menos para almacenar la app, pero esto se puede corregir en la configuración de almacenamiento, donde podrás eliminar archivos y apps que no usas y el caché, después de esto, intenta de nuevo.

Otra de las razones por las que no se puede instalar la app, podría ser debido a que el sistema operativo Android o iOS de tu teléfono no está actualizado y dicha versión no es compatible con Whatsapp y para eso tendrás que actualizar tu teléfono antes de intentarlo de nuevo.

¿Cómo crear una cuenta de WhatsApp?

Hacer tu cuenta de Whatsapp es muy sencillo

Si lograste descargar la app con éxito pero es tu primera vez, los pasos para crear tu cuenta son bastante sencillos, después de abrir la app, debes acertar los términos y condiciones de uso, posteriormente debes dar acceso a la app a tus contenidos multimedia, verificar tu número telefónico (con el cual estará asociado la cuenta).

Hecho esto, la app verificará el número, solicitándote un código de verificación que te llegará en automático, y listo, lo único que resta hacer es configurar tu perfil, por ejemplo, agregar el nombre con el que quieres aparecer, seleccionar una foto de perfil y agregar un estado si así lo deseas.

¿Qué pasa si elimino mi cuenta de WhatsApp y lo vuelvo a instalar?

No te asustes si borraste tu cuenta, todavía puedes recuperar tus datos

Antes que nada te informamos que si por una situación borraste la app y quieres volver a instalarla, no perderás tus conversaciones ni saldrás de los grupos donde estés, ya que en tu teléfono se guarda una copia de seguridad que puedes respaldar después de instalar la app nuevamente.

Muchos usuarios recomiendan instalar Whatsapp y desinstalarlo periódicamente por una cuestión de seguridad, aunque esto no pone en riesgo tus datos siempre y cuando tengas una copia de seguridad, aunque cabe mencionar que esto podría no ser viable para apps como Whatsapp Plus más bien para la original.

