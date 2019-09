Instagram ya permite programar publicaciones a usuarios

El poder programar contenido en redes sociales ha sido, con el paso de los años, uno de los requerimientos recurrentes por parte de los usuarios y que, en la mayoría de las veces y por una extensa variedad de razones, no ha acabado de llegar a muchas de ellas. Ahora se suma Instagram, aunque no de la manera ideal en la que el conjunto de quienes hacen uso diario de la plataforma desearían.

Porque lo deseado por los usuarios habría sido, naturalmente, que la opción estuviese incorporada directamente en el menú de subida de las publicaciones, para utilizarla habrá que poseer un perfil de negocio o de creador de contenido en la plataforma. Cambiar de una cuenta persona a una de éstas es tan fácil como dirigirse, dentro de Instagram, a Ajustes>Cuenta, seleccionar el que más se adecue a las necesidades de uno y acompletar los pasos.

En la actualidad hay muchos usuarios que están registrados en Instagram con una de las dos cuentas mencionadas, por lo que la pasada acción no resulta un problema significativo. No obstante, la programación de publicaciones en Instagram, como se comentaba en un inicio, no se realiza dentro de la misma publicación, sino que uno que tiene ir a Facebook Creator Studio y asociar el perfil de la red social de fotografía con esta herramienta.

Ya que hayas realizado esto, es suficiente con que te dirijas al icono de Instagram de la parte superior de la página para poder ingresar al panel de creación de publicaciones, donde uno va a poder elegir entre una noticia de Instagram -una publicación estándar- o una de IGTV. La programación para Instagram Stories, dado su enfoque efímero y actual, no se encuentra disponible.

Finalmente, si un usuario desea crear una publicación para que sea programa no es muy difícil, sólo debes seguir los pasos habituales: añadir un texto -con un máximo de 30 menciones y los mismos hashtags-, la imagen y una ubicación. Ya hecho esto, se puede decidir si desea replicar la publicación en Facebook y configurar la hora y día de programación.

Anteriormente Instagram ya había prometido que integraría una opción de programación para el conjunto de usuarios a lo largo del año, aunque sin mencionar un tiempo específico. Por ahora, los usuarios ya cuentan con una buena solución.