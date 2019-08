Instagram y WhatsApp llevarán el sello de Facebook

De acuerdo a medios especializados, The Verge y The Information, Facebook estaría agregando su marca a Instagram y WhatsApp, por lo que su nombre cambiaría a “Instagram de Facebook” y “WhatsApp de Facebook”, en gran parte, debido a que Mark Zuckerberg siente que la compañía no ha recibido el merecido reconocimiento por el éxito de sus otras empresas.

“Queremos ser claros acerca de los productos y servicios que son parte de Facebook”, señalaron fuentes de la empresa a los medios de comunicación mencionados.

Con el ajuste a las dos aplicaciones más populares de la compañía, se espera dejar en claro la fuerza de la familia Facebook, pero no se entregaron más detalles sobre la fecha en que llegará el cambio.

La compra de Instagram en 2012 por 2 mil millones de dólares, y WhatsApp en 2014 por 19 mil millones de dólares forman parte, junto con la empresa de realidad virtual Oculus, de la mayor transacción en la historia de Facebook.

Facebook estaría implementando una estrategia de integración entre los servicios que poses, por lo que se apuesta por la creación de una "macroplataforma" que "elimine barreras" entre las distintas redes sociales y se fomente el flujo de información y comunicación entre unas y otras.

Este cambio, que sería confirmado por Facebook, llega en un momento en el que la red social atraviesa serios problemas de imagen, sobre todo por su falta de privacidad, mientras que la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos busca fiscalizar las adquisiciones de la empresa y seguir con la investigación producto de presuntas prácticas monopolistas.

En la realidad, no se prevén mayores cambios al funcionamiento de las aplicaciones para los usuarios, ya que se mantendrá la misma forma de acceso a través de los dispositivos móviles como en computadoras. Sin embargo, dentro de la aplicación podrían interactuar con usuarios de alguna otra red social sin tener que salir de la misma.