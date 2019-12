Instagram te dice cuáles fueron tus mejores fotos de este 2019: Top Nine

Ahora Instagram te dirá cuáles fueron tus mejores fotografías en este año 2019 que está a muy pocos días de culminar, pero si quieres darte una amplia idea de las imágenes con las que lograste cautivar a tus seguidores con Top Nine.

Instagram continúa sorprendiéndonos

Así que prepárate para que esta aplicación te envíe por medio de un correo los resultados de las fotografías que fueron las mejores en tu Instagram, acompañado de un collage con las imágenes de mayor popularidad para que puedas compartirlo también en tu Instagram.

Para nadie es secreto que Instagram se ha vuelto la red social de mayor preferencia de millones de usuarios de todas partes del mundo, debido a las facilidades que esta red social permite al momento de editar para compartir tus imagenes.

Así que la página Instagram Top Nine te permitirá saber con rapidez cuáles fueron las imágenes que mejor te quedaron y lograron encantar a todos.

¿Cómo usar Instagram Top Nine?

Recuerda que Top Nine no es una aplicación oficial del Instagram, de tal forma que deberás descargarla desde la App Store en caso que tengas iPhone o bien, de la Play Store en caso que tengas Android.

En cuanto hayas instalado Top Nine esta te solicitará que ingreses tu nombre de usuario de Instagram, así como un correo electrónico con el propósito de poder enviarte los resultados acompañados de un collage que contendrá tus fotografías que más gustaron en este 2019.

Cabe mencionar que también podrás hacer uso de Top Nine desde la versión escritorio, por si prefieres no bajarla en tu móvil, solamente deberás tener en cuenta que el requisito para su uso es no tener tu cuenta de Instagram privada.

