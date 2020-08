Instagram sugerirá publicaciones que te puedan gustar en tu feed

Instagram dijo este miércoles que comenzará a sugerir publicaciones en la parte inferior de tu feed según las cuentas que sigas. Es parte del impulso de la red social propiedad de Facebook para facilitar que las personas encuentren más contenido que les pueda interesar en el sitio.

Los usuarios de Instagram de todo el mundo verán publicaciones sugeridas después de que hayan terminado de desplazarse por todo el contenido de las cuentas que siguen. Las publicaciones sugeridas vendrán después de un mensaje que dice "Están todos al día". Si sigues cuentas sobre el espacio y la comida, por ejemplo, verá más de ese tipo de contenido en la parte inferior de tu feed. Instagram también muestra anuncios entre estas publicaciones. Hacer que la gente pase más tiempo en el sitio podría hacer que Instagram sea aún más atractivo para los anunciantes.

Algunos usuarios de Instagram no se desplazan hasta el final de su feed, por lo que es posible que no vean las publicaciones sugeridas. Ver videos y fotos que desaparecen en 24 horas en Instagram Stories también se ha vuelto más popular, por lo que los usuarios pasan mucho tiempo en la parte superior de su feed donde se encuentra este contenido.

Julian Gutman, quien lidera el trabajo de productos para Instagram Feed, dijo que la red social ve las publicaciones sugeridas como una "extensión" de la fuente de un usuario.

Instagram sigue implementando nuevas opciones para seguir siendo una app atractiva

Novedades en Instagram

Gutman afirmó: Queremos mostrarte más contenido de Instagram que sea relevante para ti y que esté realmente relacionado con el contenido que ya sigues.

Instagram ya tiene una pestaña llamada "Explorar" que expone a los usuarios a nuevos contenidos y cuentas según las cuentas que siguen, las publicaciones que les gustan y otras señales. Gutman dijo que la pestaña Explorar usa más señales que las Publicaciones sugeridas para mostrar a los usuarios contenido que se ramifica de lo que ya les interesa en el sitio. Por ejemplo, un usuario que sigue muchas cuentas relacionadas con el espacio en Instagram podría ver otro contenido científico, incluso sobre física, en la pestaña Explorar.

Las publicaciones sugeridas, dijo, son "complementarias" a la pestaña Explorar de Instagram. Los usuarios verán nuevas publicaciones sugeridas cada vez que vuelvan a iniciar sesión en Instagram. Los usuarios también pueden hacer clic en tres puntos grises en la esquina superior derecha de una publicación y hacer clic en "no me interesa" si Instagram muestra contenido que no encuentran relevante.

Gutman dijo que Instagram ha estado trabajando en publicaciones sugeridas durante aproximadamente dos años y la idea ha evolucionado con el tiempo. La empresa probó diferentes fórmulas para el tipo de contenido que podría mostrar a los usuarios, incluida una versión más similar a la pestaña Explorar.

TE PUEDE INTERESAR: Instagram lanza códigos QR a nivel mundial: Así podrás crear el tuyo

Mencionó que la gente realmente gravitó y reaccionó de manera más positiva al contenido que era similar a lo que está viendo en el feed, que fue una parte clave de esta idea de extensión del feed.

Conoce cómo descargar videos de TikTok para compartirlos en Instagram