Instagram se disculpa tras sugerir a los usuarios opciones para "perder peso"

Instagram se disculpó después de que una actualización de la popular aplicación para compartir imágenes sugiriera contenido relacionado con la 'pérdida de peso' y la 'quema de calorías' para los usuarios.

Como parte de una nueva actualización, Instagram ofrece sugerencias para los usuarios de contenido que pueden estar interesados.

Una influencer, Emily Clarkson, se quejó de que a sus seguidores se les sugería contenido relacionado con la dieta y la pérdida de peso y que podría generar problemas de confianza corporal.

“En un momento en el que las plataformas de redes sociales afirman asumir una mayor responsabilidad por la salud mental de sus usuarios, me parece un poco angustiante que pongan sugerencias como esta frente a las narices de personas que no las han pedido", dijo Clarkson a The Cube.

Instagram restringe las publicaciones de pérdida de peso para apoyar el bienestar digital de los jóvenes

Instagram responde a polémica

The Cube se acercó a los propietarios de Instagram, Facebook, proporcionándoles capturas de pantalla de usuarios que habían experimentado lo que algunos llamaron sugerencias de búsqueda potencialmente peligrosas.

“Ayer, comenzamos a implementar una nueva función de búsqueda en Instagram más allá de los hashtags y los nombres de usuario, para ayudarte a descubrir y explorar más fácilmente el contenido que más te interesa”.

“Como parte de esta nueva función, cuando tocas en la barra de búsqueda, le sugerimos temas que tal vez desee buscar”.

"Esas sugerencias, así como los resultados de la búsqueda en sí, se limitan a los intereses generales, y la pérdida de peso no debería haber sido una de ellas. Hemos tomado medidas para evitar que los términos de pérdida de peso aparezcan aquí", dijo un portavoz de Facebook a The Cube.

Te recomendamos: Usuarios de Instagram ya pueden ver con quiénes tienen mayor o menor interacción

¿Crees que la sugerencia de pérdida de peso en Instagram puede afectar la autoestima de los usuarios? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.