¿Instagram para niños? Lo que los padres necesitan saber

Si bien no es imposible vivir sin las redes sociales, parece que cada vez es más difícil mantenerse conectado con amigos y familiares y mantenerse al día con las últimas noticias si no tienes cuentas de redes sociales. Se ha convertido en una parte tan importante de nuestra vida cotidiana, ¡no usarlo ahora nos parece muy extraño! Usamos la mayoría de las plataformas de redes sociales al menos de forma regular, pero siempre nos encontramos con el incumplimiento de Instagram.

La aplicación para compartir fotos y videos es una que definitivamente usamos a diario, ¡y hemos perdido mucho tiempo desplazándonos por nuestro feed y aprovechando las historias de nuestros amigos! Es una excelente manera de compartir pequeñas cositas de tu vida, y una manera fácil de mantenerte conectado con aquellos con quienes quieres estar. Y debido a la facilidad de uso y formato, también es una de esas plataformas de redes sociales que es muy atractiva para los niños. ¡Nuestros propios niños piden su propia cuenta regularmente!

Pero, como usuarios familiarizados con Internet y su falta de seguridad para los grupos vulnerables, entendemos por qué los padres dudan en dejar que sus hijos tengan su propia cuenta de Instagram. Si estás considerando dejar que tus niños usen Instagram, esto es lo que necesitas saber para mantenerlos seguros e inculcar buenos hábitos de Internet y redes sociales.

Requisitos de edad para los niños en Instagram

De acuerdo con los Términos de servicio de Instagram, los usuarios deben tener al menos 13 años de edad para crear una cuenta y acceder a la plataforma como usuario. Sin embargo, no hay un proceso de verificación de edad, por lo que realmente no hay forma de que Instagram sepa si el usuario tiene, de hecho, al menos 13. Durante el proceso de registro, se le solicita a un usuario potencial una fecha de nacimiento, pero es no está vinculado a un correo electrónico o número de teléfono principal para la verificación.

Hay muchos niños menores de 13 años en la plataforma, muchos de ellos personalidades de redes sociales o celebridades cuyas cuentas están a cargo de padres o equipos de administración. Pero también hay muchos niños cuyos padres les permitieron crear una cuenta antes de cumplir 13 años.

Información personal para configurar una cuenta

Lo bueno de Instagram es que debido a que no hay verificación de nombre ni nada, en realidad no tienes que usar ninguna información personal o de identificación al configurar una cuenta. Esto lo convierte en una buena opción para los padres que consideran dejar que sus hijos tengan una cuenta especialmente por la privacidad.

Para configurar una cuenta de Instagram, necesitas un nombre para mostrar o un perfil, pero puede ser un apodo, un seudónimo u otro nombre que no revele quién es realmente el usuario. También puedes agregar una foto de perfil, así como una breve biografía. El nombre para mostrar, la foto de perfil y la biografía son visibles para el público, independientemente de si la cuenta es pública o privada.

Aspectos a considerar antes de crear una cuenta para tu hijo.

Siempre es una buena idea enseñarles a sus hijos a no poner información personal o de identificación en Internet, lo que les permitirá al tener una cuenta de Instagram, asegurarse de que el nombre para mostrar no sea su nombre completo y apellido, y asegúrate de que su foto de perfil sea apropiada y no revele su ubicación (como si usaran un uniforme escolar con el nombre de la institución, por ejemplo).

Medidas de seguridad para los niños en Instagram

Si permites que tu hijo tenga una cuenta de Instagram, querrás estar atento y monitorear la seguridad y privacidad de su cuenta, especialmente si tu hijo es un preadolescente (o menor). Asegúrate de que su cuenta esté configurada como privada, lo que limita quién puede ver sus fotos e historias. Los seguidores de las cuentas privadas deben ser aprobados por el titular de la cuenta, para que puedas administrar quién puede seguir su cuenta.

Asegúrate de que si tienes una cuenta de Instagram sigas a tu hijo para que puedas estar al tanto de lo que publica. Y también es una buena idea seguir a sus amigos, ya que interactuarán más con ellos. Los usuarios de la cuenta también pueden enviar DM's y chatear en privado con otros usuarios en Instagram.

Desafortunadamente, cuando se trata de Instagram, no hay forma de limitar o filtrar el contenido que ve tu hijo: verán lo que sea publicado por quien sea que sigan, y su página For You será contenido seleccionado que es similar a las cuentas que ya siguen. Por lo tanto, hay una buena posibilidad de que su hijo vea contenido que se considera maduro, incluidas fotos sexys, lenguaje para adultos y anuncios orientados.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo eliminar múltiples comentarios de Instagram a la vez

Para estar al tanto de lo que están viendo y con quién están chateando, debes ser parte del acuerdo que tengas su nombre de usuario y contraseña en todo momento, y que realices verificaciones periódicas en su cuenta de redes sociales . También puedes usar una aplicación de terceros como Bark para monitorear las actividades de redes sociales de tu hijo.