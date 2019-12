Instagram impone mínimo de edad para crear un perfil

Instagram, la red social de fotografías ya no permitirá que ninguna persona que no pueda comprobar tener al menos 13 años, no será capaz de crear una cuenta, lo que según sus propias palabras “ayudará a mantener seguros a los jóvenes” incluidas en una publicación de su blog.

Esta situación se llevó a cabo para cumplir con una ley de Estados Unidos y también sus políticas internas que establecen la edad mínima de 13 años para poder ser usuario de su plataforma. Sin embargo, Instagram no ha indicado de que forma evitará que las personas ingresen datos falsos con tal de crear una cuenta, aunque sí mencionó que los datos de edad no serán visibles para ningún otro usuario.

Después de que TechCrunch publicó que Instagram era una de las pocas redes sociales que no solicitaba el dato de la edad para sus nuevos usuarios, lo cual infringe la ley estadounidense de protección a la privacidad de niños y niñas en internet.

Instagram permitía que cualquier persona creara una cuenta con sólo la dirección de correo y el nombre de usuario, por lo que era común encontrar menores de 13 años con cuentas activas y que podrían estar expuestos a la vista de depredadores y también a contenidos no apropiados para su edad.

Desde hace unos meses, Instagram se ha puesto severo con las publicaciones, en particular con las de artistas plásticos y personas de la industria del entretenimiento para adultos, mismos que se han quejado en incontables ocasiones por que sus cuentas o publicaciones han sido eliminadas.

En muchas ocasiones el contenido ni siquiera es ofensivo, ni contiene temas inapropiados, simplemente por la relación con otras publicaciones o por quienes las publican llegan a ser borrados. También sería interesante verlo desde el otro lado y hacer un Instagram para menores y así dejar de limitar las publicaciones en una red social creada en un principio para adultos.

