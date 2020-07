Instagram, ¿enemigo de la fotografía profesional?

Seguro eres uno de los mil millones de usuarios activos de Instagram, y si eres fotógrafo, es una elección natural tener presencia en la plataforma que ha sido sinónimo de fotografía en la última década. Instagram, sin embargo, no parece preocuparse por los fotógrafos, solo por los usuarios. ¿Debería eso cambiar? ¿Puede?

Vamos a aclarar esto primero: está claro que Instagram no tiene un origen o énfasis en la fotografía "seria", y la foto que más me gustó de todos los tiempos es una foto de un huevo. En cualquier caso, una presencia en Instagram se ha vuelto casi obligatoria para participar en las redes sociales, proporcionando una forma de establecer contactos y mostrar el trabajo a una nueva audiencia, y creando una importante vía para la publicidad y tácticas de marketing más insidiosas en general. Sea como fuere, muchos fotógrafos se lo toman muy en serio ahora, y muchas empresas también.

Hostil a las fotos de Instagram

Este primer punto es el más simple de hacer: los aspectos técnicos reales de subir, compartir y ver fotos son terribles. Para una aplicación que pertenece y es operada por una de las compañías más ricas centradas en lo digital, todavía parecen estar estancadas en un enfoque de 2010 para manejar imágenes.

Cuando comenzó Instagram, estabas encerrado en una cosecha asinine 1: 1. Se necesitaron años para poder cargar una imagen rectangular, pero incluso hoy, trabajar con un recorte fuera de un retrato 4: 5 termina penalizándolo al reducir el tamaño de su imagen en los feeds del espectador. Incluso priorizar el espacio de la pantalla termina golpeándolo con una pena oculta de tener un recorte incómodo y automático a una miniatura de 1: 1 en su perfil. Difícilmente es un conjunto de elecciones hechas con respecto a la composición.

Instagram recorta las imágenes a una miniatura de 1:1

Yendo más allá del cultivo, llegamos a la resolución. En una era en la que incluso un teléfono celular toma fotos de 12MP, video 4K y tiene una pantalla de 2.7K, está limitado a 1350 píxeles míseros a lo largo del borde largo. Lo que hace que esto sea aún más divertido para mí es que puede obtener una resolución más alta de una publicación de Story o IGTV que una carga de fotos real. ¿Es esta una red social para compartir fotos o videos que desaparecen?

Las pantallas han recorrido un largo camino desde 2010, pero parece que Instagram no lo ha hecho. Sin embargo, no es por falta de efectivo pagar los costos de error de redondeo del transporte y almacenamiento de datos, sin embargo, se pronostica que Instagram agregará miles de millones de dólares a las cifras de ingresos de Facebook.

La solución

Ir a un tamaño de imagen compatible con 4K. Con algoritmos de compresión modernos como WebP, AVIF y HEIC, así como tecnología celular más rápida como 4G y 5G que se está volviendo común, no habrá una experiencia de usuario exitosa. En cambio, todos se benefician de una imagen de mayor calidad, incluidos los usuarios más importantes de Instagram, los anunciantes.

Esto es más un sueño imposible, pero me encantaría que se introdujera una aplicación o suscripción "Pro". No necesito el desorden de los filtros integrados de IG (que nadie ha tocado en los últimos 5 años), pero me encantaría ver un mejor soporte nativo para análisis y programación posterior.

También sería bueno ver una mejor integración con el flujo de trabajo del mundo real que tienen los usuarios de IG. Nadie usa la aplicación IG para tomar y subir la foto. Ya sea que esté pasando por Lightroom, Snapseed o el último filtro de moda, incluso un usuario no técnico está pasando su imagen a través de múltiples aplicaciones. Si está usando una cámara, pasar una imagen de la cámara a un procesador sin procesar, a Dropbox, a la biblioteca de fotos de su teléfono, a Instagram es un desastre. ¿Por qué no puedo cargar desde mi computadora en primer lugar?

Hostil a los usuarios que juegan limpio

Ahora, la definición de juego limpio aquí va a ser un poco complicada. Permítame hacer un mal uso de la cita de Justice Stewart de "Lo sé cuando lo veo", y decir que cosas como "comprar" le gusta jugar al feed algorítmico es injusto, pero también lo son "pods" y páginas de la comunidad de promoción paga, que son nepotistas e insulares en sus peores encarnaciones.

Instagram como plataforma es bastante fácil de entender cuando se trata de compartir. Las cuentas son públicas o privadas, con publicaciones que siguen su ejemplo. Sin embargo, el alcance real y la popularidad de una publicación pueden verse radicalmente afectados por reglas muy opacas. ¿Qué determina si su imagen aparece en Explore? ¿Qué determina dónde se encuentra en el feed de tus seguidores?

Si bien la comunidad tiene algunas teorías, el desorden que la rodea ha fomentado tácticas de diversos grados de maquiavelismo. Estos van desde lo común, como insertar hashtags en su publicación, hasta la colusión entre los usuarios para que les gusten las publicaciones de los demás, hasta aquellos directamente contra los términos del servicio, incluida la compra de Me gusta y los siguientes.

Usuarios de Instagram se apoyan de hashtags en sus publicaciones

Al igual que el algoritmo de búsqueda de Google, parece haber una práctica completa de alquimia para tratar de hacer que tu publicación sea popular. ¿Cuántas fotos de calidad faltan porque no muestran a una chica que lleva al fotógrafo de la mano a la escena? Esto se agrava aún más por cuán irregularmente se aplican las reglas. El uso de un hashtag no-no puede hacer que tu publicación caiga en un agujero de memoria orwelliana, mientras que las cuentas en sí pueden terminar en sombra. Si alguien está rompiendo las reglas, tome medidas y notifíqueles, no intente hacer un juego de eso.

La solución

No hay ningún servicio que realmente descubra correctamente. Flickr, Instagram, 500px, YouTube y otros emplean científicos de datos e ingenieros informáticos que son mucho mejores en su oficio de lo que podría esperar ser, y no lo han descifrado. Sin embargo, lo que creo que debería cambiar es una mejor aplicación del contenido original real. Si bien he seguido algunas páginas de la comunidad centradas en mi ciudad natal, me cansé de ver aparecer la misma toma 3 veces en un día, ya que todos reciclan el contenido el uno del otro.

Una de las optimizaciones más simples sería la adición de un retweet de Instagram. Si ejecuta una página de la comunidad y ve una foto que les gustaría a sus espectadores, simplemente presione el botón de reprogramación nativo. Bam, contenido para tus seguidores, mejor visibilidad para el artista real (en comparación con una pequeña etiqueta en los comentarios) y, lo que es más importante, un atributo fácil para permitir a los usuarios filtrar.

Por supuesto, para evitar que la avalancha de regramas ahogue su alimentación, también necesitará cierto control sobre lo que realmente aparece allí. Ofrezca a los usuarios la posibilidad de ir cronológicamente, filtrar regramas si lo desean, priorizar publicaciones de sus amigos reales y más. Ahora, esto no sucederá, por una variedad de razones, pero es la solución que mejor satisface las necesidades de todas las partes involucradas.

Podría tener un impacto la priorización de las métricas basadas en comentarios y me gusta en relación con la ubicación en el feed. Si elimina el incentivo de seguir / dejar de seguir, dejar comentarios genéricos en la publicación de un usuario aleatorio y etiquetarlos en una imagen totalmente no relacionada, todos estarían mejor. En palabras de Goodhart, "cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida".

TE PUEDE INTERESAR: Instagram: ¿Cómo saber si alguien te ha silenciado?

Conclusión

Instagram tiene un gran éxito. No hay duda de que está funcionando bien para los accionistas de Facebook, así como para algunos de los influencers que han creado una marca en la plataforma. Lo que podría hacer mejor es hacer cambios que mejoren la experiencia del usuario de todos en la plataforma, en lugar de simplemente perseguir la última moda de las redes sociales o tratar de jugar con la última métrica clave de la administración.