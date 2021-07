Instagram cuenta con nuevas actualizaciones en las últimas horas

Las Historias de Instagram son la opción de publicación de contenido efímero de la app, y cada Historia desaparece después de 24 horas. La traducción automática puede traducir texto a más de 90 idiomas, pero no hay opción de traducción de audio.

En cualquier historia que tenga un idioma que no sea el idioma nativo del usuario, habrá un banner "Ver traducción" que se puede tocar para obtener una traducción.

Instagram ha proporcionado herramientas de traducción para publicaciones estándar de la app desde 2016, y la nueva función significa que las opciones de traducción están disponibles en la mayoría de los tipos de medios de Instagram, por lo que los usuarios podrán disfrutarlo en las próximas horas.

De igual forma la plataforma para compartir fotos en Instagram ahora permitirá a los usuarios decidir cuánto contenido sensible desean ver en la pestaña 'Explorar' de la aplicación. El anuncio fue realizado por la aplicación para padres de Instagram, Facebook, el pasado martes.

La pestaña Explorar muestra publicaciones, videos, carretes, etc.a los usuarios según el contenido que les ha gustado anteriormente y sus intereses que el algoritmo ha recogido, lo que también les permite elegir el contenido que ven de categorías como comida, arte, viajes, etc. Sin embargo, ahora, la aplicación está recibiendo una nueva función que Facebook llama Control de contenido sensible.

La función tiene como objetivo permitir que los usuarios tengan el control sobre el tipo de contenido sensible que ven, dándoles el poder de ajustar si quieren ver más o menos de un tipo particular de contenido sensible que realmente no infringe las reglas de Instagram. pero podría ser un problema para algunas personas, como las publicaciones que sean sugestivamente violentas o sexuales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!