Instagram: Impresionante truco que cuida tu privacidad en los mensajes directos

Hay un truco muy fácil para ocultar conversaciones dentro de Instragram para que puedas mantener tu privacidad segura y te explicamos cómo hacerlo, de hecho hay dos formas de hacerlo pero dependerá de lo que realmente estés buscando.

Oculta tus mensajes directos en Instagram

Por ejemplo, si deseas archivar una conversación en particular u ocultarla para que no aparezca en la vista principal, debes ir directamente a chatear con el usuario en cuestión desde tus mensajes directos. Cuando hayas elegido a la persona, mantén presionada su conversación para que se muestre automáticamente un menú y entonces elige la opción "Mover a general".

¿Cómo funciona? Los mensajes directos de Instagram tienen tres opciones: Principal, General y mensajes no aceptados; desde la sección Principal, puedes enviar una conversación a general para que el mensaje no te aparezca inmediatamente a la vista, entonces, cuando la persona te envía un mensaje, no aparecerá inmediatamente en la sección Principal.

Oculta tus mensajes directos en Instagram

Ahora hay otra forma que podrías usar para ocultar tus conversaciones de Instagram y proteger tu privacidad, por medio de deshabilitar las notificaciones. Lo primero que debes hacer es ir al menú de configuración principal (tres franjas horizontales que aparecen en la parte superior derecha de su perfil). Una vez allí, elija "Configuración" y luego "notificaciones".

Luego elije "Mensajes directos" y una vez que hayas seleccionado esa opción, verás un menú donde tendrás la oportunidad de activar y desactivar las notificaciones, por ejemplo, puedes ocultar las notificaciones de la sección "General" o solo las de "Principal" o ambas, dependerá de lo que realmente quieras. Si bien sería ideal que la mensajería de Instagram tuviera opciones más directas para ocultar mensajes, no está demás saber la forma de hacerlo, aunque no sea la más cómoda.

Las notificaciones silenciadas te darán mas privacidad

TE PUEDE INTERESAR: Instagram ya permite enviar mensajes privados desde web

No olvides que la plataforma está casi completamente enfocada en fotografía y por ello su servicio de mensajes directos no es el mejor. ¿Tú conocías estos trucos?