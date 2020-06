Instagram: ¿Cómo saber si alguien te ha silenciado?

Silenciar a algún seguidor en Instagram es el equivalente en las redes sociales de excusarse cortésmente de una conversación, sin hacer una escena.

Cuando silencias a alguien, sus publicaciones e historias ya no aparecerán en su feed, pero aún se seguirá el perfil por lo que podrán ver sus publicaciones.

No te preocupes, Instagram no envía ningún tipo de notificación cuando silencias a alguien.

Entonces, ¿cómo puedes saber si alguien te ha silenciado? Esto es lo que debes saber.

Cómo saber si has sido silenciado en Instagram

Igual que otros sitios de redes sociales, no hay una forma definitiva de saber si has sido silenciado en Instagram, no se le notifica cuando está silenciado, y no puede ir a ningún lado para ver una lista de quién lo ha silenciado. Pero hay algunos signos sutiles que puede buscar.

Si una persona que solía dar me gusta o comentar sus publicaciones con frecuencia parece haber desaparecido repentinamente, es posible que lo haya silenciado. Intenta ver si todavía comentan las publicaciones de otras personas; de ser así, es una señal más clara.

Del mismo modo, si alguien que solía ver sus historias de Instagram ya no aparece en la lista de Visores de su historia, esto podría significar que el usuario ha silenciado sus historias, o sus historias y publicaciones simultáneamente.

Instagram: ¿Cómo saber si alguien te ha silenciado?

Para bien o para mal, la única forma definitiva de saber si alguien te ha silenciado en Instagram es preguntarle directamente.

TE PUEDE INTERESAR: Aprende a cerrar temporal o definitivamente tu cuenta de Instagram

Conoce quién te espía en Instagram

Aunque no existe forma alguna de saber quién revisa tu perfil constantemente, hay algunos trucos dentro de Instagram que te darán una pista sobre los usuarios más interesados en tu contenido.