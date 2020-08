Instagram: Cómo activar las notificaciones para que no te pierdas nada

Las notificaciones de Instagram son esenciales para mantenerse al día con la plataforma en evolución, aunque habilitar y deshabilitar esta opción puede ser complicado si los usuarios no saben dónde buscar. Afortunadamente, las notificaciones de Instagram se pueden ajustar para que los usuarios de contenido que desean realizar un seguimiento sean más visibles. Similar a cómo se destacan los comentarios anclados de Instagram.

Las notificaciones se pueden utilizar para filtrar el contenido sin importancia, según la preferencia personal del usuario. Por ejemplo, si un usuario no quiere saber de cierta persona, pero aún quiere saber qué está haciendo, puede ajustar la configuración en consecuencia a través de la multitud de opciones de notificación. Por supuesto, esto significa que también puede ayudar a bloquear contenido malicioso, incluidas las estafas de Instagram.

Así como puedes activar notificaciones, también puedes silenciarlas en Instagram

La página de soporte de Instagram especifica que, de manera predeterminada, la aplicación alerta a los usuarios de cualquier actividad que los involucre. Esto incluye menciones, me gusta y comentarios. Si bien todo esto se aplica automáticamente de manera predeterminada, eso no significa que los usuarios no tengan control sobre qué actividades generarán una notificación push. Si los usuarios consideran que las notificaciones son demasiado intrusivas, tienen la opción de silenciarlas por completo. Aquí le mostramos cómo recuperar el control de sus notificaciones de Instagram.

Personalizar y ajustar las notificaciones de Instagram

Para comenzar, toca el ícono de perfil en la esquina inferior izquierda y toca el ícono de menú, tres barras horizontales, en la esquina superior derecha. Desde aquí, selecciona "Configuración" seguido de "Notificaciones".

Si los usuarios desean evitar ver contenido de Instagram potencialmente ofensivo, pueden silenciar por completo las notificaciones automáticas al habilitar la opción "Pausar todo". Esto detendrá las notificaciones de forma permanente o por un período de tiempo establecido, definido por el usuario.

Para aquellos que solo desean notificaciones de una persona o cuenta en particular, pueden hacerlo visitando la cuenta específica, tocando "Siguiente" y luego usando los botones que se encuentran en "Notificaciones" para seleccionar qué tipo de notificaciones desean recibir.

Si bien las aplicaciones oficiales de Instagram son en su mayoría universales, cambiar la configuración de las notificaciones puede variar, dependiendo de la plataforma.

Por ejemplo, los usuarios de Android pueden necesitar ajustar las notificaciones de Instagram a través de la configuración del dispositivo. Esto se puede hacer visitando el menú "Aplicaciones y notificaciones", seleccionando la aplicación de Instagram de la lista, luego tocando "notificaciones de la aplicación".

Los pasos a seguir cambian de acuerdo al sistema operativo

Para los usuarios de iOS, pueden acceder a la configuración seleccionando "Notificaciones" y luego buscando y tocando el Aplicación de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR: Instagram Reels se lanza a nivel mundial en más de 50 países

En cuanto a los usuarios de Windows 10, pueden lograr lo mismo visitando "Todas las configuraciones" en el menú, seleccionando "Sistema" y luego haciendo clic en el submenú "Notificaciones y acciones". Desde aquí, busque Instagram activar y desactivar las notificaciones de aplicación y alternar. Ajustar las notificaciones de Instagram puede parecer complicado al principio, pero vale la pena y especialmente para aquellos que administran regularmente millones de seguidores.

Así puedes desactivar las sugerencias de cuenta similares en tu perfil de Instagram