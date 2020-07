Instagram: 8 consejos de seguridad y privacidad que necesitas saber

Uno de los elementos más importantes para ser un buen ciudadano digital en la tierra de las redes sociales es ser diligente con tu configuración de privacidad. Claro, las redes sociales tienen que ver con invitar a las personas a compartir y compartir, pero eso no significa que no deba establecer límites como lo haría con IRL. Según Instagram, hay varios consejos de seguridad en línea que puedes considerar agregar a tu rutina para que tenga el 100% de control.

Para ayudar a fomentar un espacio digital más seguro y de mayor apoyo, la aplicación reconoció el Día de Internet más seguro el 11 de febrero, un día dedicado a educar a todos los usuarios de redes sociales sobre seguridad en línea, acoso y contenido ofensivo. Los esfuerzos de Instagram incluyeron una publicación de blog actualizada que destacó todas sus características de seguridad más nuevas, así como la importancia de ponerlas en práctica.

Ya sea que elijas publicar información en una cuenta pública de Instagram o prefieras mantener tu cuenta privada, la seguridad de tu información personal y privacidad está a tu alcance. Mejor aún, solo deberías tomar unos minutos de tu tiempo. Desde protección de inicio de sesión adicional, hasta informes de abuso con un solo clic y regulaciones personalizadas sobre publicaciones y comentarios, hay varias formas clave en las que puedes aumentar tu seguridad en Instagram:

Conoce tu configuración de privacidad de Instagram

Acostúmbrate a revisar regularmente la configuración de privacidad en la aplicación. Para localizar, toque la barra de menú en la parte superior derecha de la pantalla de tu perfil, luego toca "Configuración", luego presiona "Privacidad" para ver todas sus opciones. Allí, puedes controlar tus interacciones y tus conexiones, elegir si tu perfil es público o privado, si se comparte el estado de tu actividad, si tus Historias se pueden compartir con no seguidores, quienes pueden comentar tus fotos, qué palabras ofensivas deseas para filtrar y más. Y estas preferencias siempre pueden modificarse en caso de que tus necesidades de privacidad cambien.

Revisa periódicamente tu privacidad de Instagram

Usar autenticación de dos factores

En "Configuración" puedes optar por agregar seguridad adicional activando la autenticación de dos factores. Esto protegerá tu cuenta cuando sea accedida por un dispositivo que la aplicación no reconoce. Si eres solo tú, iniciando sesión en una computadora nueva o en el dispositivo de un amigo, puedes solicitar un código de inicio de sesión que se enviará de forma segura al dispositivo que elijas. Si no eres tú, el inicio de sesión fallará y se negará a quien intente acceder a tu cuenta.

Conoce tu configuración de seguridad de Instagram

Para garantizar que tu cuenta esté protegida, que tú seas el único que tenga acceso a ella y que sepas qué datos estás compartiendo, verifica regularmente tu configuración de seguridad. Para ubicar, toca la barra de menú en la parte superior derecha de la pantalla de tu perfil, luego toca "Configuración", luego presiona "Seguridad". Allí puedes verificar tu actividad de inicio de sesión para asegurarte de que no haya habido inicios de sesión extraños, aumentar tu seguridad de inicio de sesión y ver todos los datos que comparte con la aplicación.

Revocar el acceso de aplicaciones de terceros

Algunas aplicaciones de terceros, como TikTok, te permiten registrarte con tu cuenta de Instagram. Es posible que ni siquiera recuerdes haber autorizado el acceso desde una aplicación externa, pero en "Configuración" en "Seguridad", verás una sección llamada "Aplicaciones y sitios web" que abrirá una lista de aplicaciones "activas" y "caducadas". Si no has autorizado las aplicaciones enumeradas, o ya no deseas que estén conectadas a tu cuenta de Instagram, puedes hacer clic en "Eliminar" e inmediatamente revocará el acceso.

Revisa tus etiquetas de fotos

Tu pestaña Privacidad también te permite administrar tus controles de etiqueta. Aquí puedes optar por aprobar manualmente las etiquetas de fotos y eliminar las publicaciones en las que ya ha sido etiquetado y que actualmente se comparten. Querrás revisar tus fotos etiquetadas regularmente, ya que muchas veces las cuentas de spam etiquetarán a los usuarios sin saberlo y el contenido en el que te etiquetaron podría no ser PC. Dejarlo etiquetado en una publicación de spam podría exponerlo a otros spammers, por lo que siempre es bueno informar la imagen como spam, bloquear la cuenta y eliminar la etiqueta.

Bloquear cuentas sospechosas

Obtener seguidores es excelente, pero es una buena práctica digital navegar regularmente por tu lista de seguidores y asegurarte de que no tengas cuentas de spam o cuentas sospechosas allí. El hecho de que tu cuenta sea pública no significa que no tengas que mostrar discreción al dar la bienvenida a tus seguidores. Si la cuenta parece potencialmente fraudulenta, infórmela o bloquéela.

Informar problemas

Si estás cerrando sesión en tu cuenta, tu contraseña ya no funciona o si has notado cambios en tu perfil que no instituyó, presenta un informe de inmediato en Instagram. Si alguien accede a tu cuenta, Instagram podrá ayudarte a tomar las medidas necesarias para abordar este problema de seguridad de manera efectiva. Si experimentas acoso escolar o recibes comentarios, mensajes o etiquetas de fotos inapropiados, tampoco dudes en informarlo. La pestaña "Configuración" ha agregado recientemente "Solicitudes de soporte", una nueva función que muestra el estado de las reclamaciones que has realizado, así como el historial completo de tu informe.

Reporta cualquier situación extraña que notes en tu Instagram

Verifica tus correos electrónicos de Instagram

Para luchar contra el phishing, Instagram ha creado una lista en la aplicación de correos electrónicos legítimos que la aplicación te ha enviado. De esta manera, puedes evitar tener que evaluar la legitimidad de cualquier correo electrónico que parezca provenir de Instagram, pero podría ser de alguien que intenta robar tu información personal. Dirígete a "Configuración" y toca "Correos electrónicos de Instagram” (puedes encontrarlo en la pestaña "Seguridad") y podrás ver todos los correos electrónicos recientes que te envió Instagram.