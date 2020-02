Innovadora tecnología que diagnostica y controla enfermedades respiratorias

Investigadores de la Universidad de Monash en Australia han desarrollado una tecnología radical no invasiva que se puede utilizar para diagnosticar enfermedades pulmonares respiratorias, como la fibrosis quística y el cáncer de pulmón, además de buscar tratamientos potencialmente rápidos para los pacientes.

Los investigadores utilizaron por primera vez la tecnología generalmente confinada a instalaciones con un sincrotrón de alta tecnología en un entorno de laboratorio común, y aplicaron nuevas imágenes de rayos X de velocidad tetradimensional para proporcionar imágenes de flujo de aire sensibles y de alta definición en tiempo real a través de los pulmones en organismos vivos.

El estudio, dirigido por el Dr. Rhiannon Murrie del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Monash, muestra el probable impacto que esta tecnología tiene en la detección, monitoreo y tratamiento de enfermedades respiratorias a través de medios no invasivos y no terminales, esta tecnología también tiene el potencial de ver si los tratamientos para enfermedades respiratorias están funcionando.

Second Wind, nueva tecnología no invasiva

Desde entonces, la tecnología Seconde Wind ha sido comercializada por la compañía de tecnología médica con sede en Australia 4Dx Limited, dirigida por el CEO y ex investigador de la Universidad de Monash, el profesor Andreas Fouras.

"El diagnóstico precoz y el monitoreo continuo de las enfermedades pulmonares genéticas y crónicas, como la fibrosis quística, asma y cáncer de pulmón, actualmente se ven obstaculizados por la incapacidad de capturar la distribución espacial de la función pulmonar en un pulmón que respira", dijo el Dr. Murrie.

Tratamiento para enfermedades respiratorias

"Dado que las pruebas de función pulmonar se miden en la boca, estas pruebas no pueden localizar en qué sección del pulmón se origina el cambio de la función, además, las tomografías computarizadas, aunque proporcionan imágenes tridimensionales de calidad, no pueden obtener imágenes del pulmón mientras está respirando, lo que significa que no se puede medir el flujo de aire a través de las vías respiratorias y hacia el tejido pulmonar".

La investigación del Dr. Murrie y la colaboración multidisciplinaria de físicos, ingenieros, biólogos y clínicos están cambiando este enfoque para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades pulmonares, al determinar el movimiento funcional del pulmón y el flujo de aire en ratones vivos, adquiridos a través de la tecnología de rayos X a 30 cuadros por segundo.

Tecnología capaz de ver un pulmón respirando

Una comparación entre un modelo de ratón de fibrosis quística con un ratón de control sano permitió a los investigadores observar una reducción dramática en la aireación pulmonar en el pulmón izquierdo del ratón enfermo en gran parte debido a una vía aérea obstruida y así los investigadores pudieron determinar los lugares exactos donde estaban presentes las deficiencias pulmonares y la ubicación de la obstrucción que causaba la restricción en el flujo de aire.

El exitoso ensayo abre caminos para que las enfermedades respiratorias sean diagnosticadas, tratadas y manejadas mejor de lo que permite la tecnología actual y con una dosis de radiación más baja que la exploración por TC.

"La capacidad de realizar esta técnica en el laboratorio hace que los estudios longitudinales sobre la progresión de la enfermedad y el desarrollo del tratamiento sean factibles en instalaciones de fácil acceso en todo el mundo", dijo el Dr. Murrie.

