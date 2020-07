Infinity Ward renombra Call of Duty: Modern Warfare y Warzone "Border War" skin de soldado

Infinity Ward ha cambiado el nombre de una controvertida skin de soldado en Call of Duty: Modern Warfare y Warzone después de acusaciones por supuestamente “glorificar a la policía”. Un parche emitido hoy cambia el nombre de la skin de "Border War" del soldado D-Day a Home on the Range.

La descripción de la Skin ha cambiado

La descripción de "Border War" decía: "Muéstreles el error de sus formas y haga que paguen con la máscara del operador de "Border War" del Día D".

La nueva descripción de Home on the Range dice: "Juega junto con el venado y el antílope con la máscara del operador del día D de Home on the Range".

Estéticamente, la skin de "Border War" no ha cambiado. Todavía incluye la palabra "policía" en el pecho de D-Day y la bandera del estado de Texas en el hombro izquierdo de D-Day.

La biografía en el juego de Wayne "D-Day" Davis revela que es un antiguo Ranger del Ejército de los EE. UU. De Texas que ahora forma parte de la Unidad de Demon Dogs de la Coalición.

La skin de "Border War" fue acusada de glorificar a la policía en el contexto de la controvertida política de inmigración del presidente estadounidense Trump, y se produce en medio del movimiento Black Lives Matter, una protesta global contra la brutalidad policial contra los afroamericanos.

Infinity Ward ha estado modificando el mega tirador militar popular en las últimas semanas. A principios de julio, el desarrollador eliminó en silencio el gesto OK de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone sin explicación, pero probablemente se debió a su estado como símbolo de odio.

El desarrollador ha emitido fuertes declaraciones en las últimas semanas, comprometiéndose a combatir el racismo en Call of Duty: Modern Warfare e incluso insertando un mensaje de Black Lives Matter en el juego.