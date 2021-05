India vs. WhatsApp: mayor mercado mundial se opone a nuevas condiciones de uso

El gobierno de la India no está de acuerdo con las nuevas políticas de privacidad que condicionan el uso de WhatsApp por lo que el Ministerio de Electrónica y Tecnologías de Información del país asiático ha puesto un ultimátum a la empresa propiedad de Facebook para retirarlas.

En una carta enviada al servicio de mensajería el martes el ministerio da a la compañía siete días para retirarlas o entregar una respuesta ‘satisfactoria’ de lo contrario la misiva advierte de sanciones legales.

La postura de la India ante las nuevas condiciones de uso es un duro golpe para la empresa ya que cabe recordar que la nación asiática es el mayor mercado mundial de la aplicación con 450 millones de usuarios además de ser el segundo mercado de internet más grande.

La demanda del Ministerio de Electrónica y Tecnologías de Información de la India se une a un caso legal sobre la materia perseguido por la Corte Alta de Delhi ante la cual la compañía se ha defendido alegando que otras empresas nacionales mantienen políticas y condiciones similares de privacidad además de que comparten incluso aún más información de sus usuarios.

¿Cuáles son las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp?

Esta es la información de usuarios que se compartirá con las nuevas políticas de privacidad.

Las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp tienen que ver con los datos que la aplicación compartirá con Facebook de ser aprobados por el usuario lo cuales son:

Número de celular con código de país.

Información relacionada con el servicio de mensajería.

Empresas con las que el usuario tiene mayor interacción.

Información sobre el dispositivo móvil desde el que acceden a la aplicación.

La empresa de Facebook promete a cambio mayor claridad sobre la manera en que recopila, usa y comparte los datos de los usuarios sin embargo es importante que aceptar estas nuevas reglas de privacidad no amplía la capacidad de la aplicación de compartir tus datos con la compañía de Mark Zuckerberg.

¿Qué pasa si no acepta las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp?

De no aceptar las nuevas políticas de privacidad no se eliminará tu cuenta pero esto es lo que pasará.

De no aceptar las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp la aplicación no eliminará tu cuenta sin embargo no podrás leer ni enviar mensajes aunque la app permita recibir llamadas y notificaciones por un tiempo.

Aunque suene preocupante la realidad es que las nuevas políticas de privacidad del servicio de mensajería más usado en el mundo pueden ser aceptadas aún después del 15 de mayo pese a que esta fue anunciada como la fecha límite.

Es así que WhatsApp se encuentra en problemas en la India su mayor mercado de usuarios y en donde tienen 7 días para declinar sus nuevas condiciones o entregar una alternativa, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca la reacción del popular servicio de mensajería para traerte lo más reciente.

