Incrementan las noticias falsas por usar Facebook e Instagram como motores de búsqueda,

La falta de información en las redes sociales como Facebook e Instagram están difundiendo noticias erróneas y causando daños en el mundo real.

Todo el mundo necesita acceso a información durante una pandemia, sin ella, la gente muere. Somos especialmente vulnerables cuando queremos saber algo, por ejemplo, cómo tratar a Covid-19, pero no existe información creíble.

Al comienzo de la pandemia, reinaba la confusión sobre los síntomas, las causas y los tratamientos, las publicaciones virales afirmaron que la secreción nasal no era un signo de la enfermedad, o que el ajo, el alcohol o la luz solar eran buenas medidas preventivas.

Se ha probado una variedad de medicamentos, que incluyen cloroquina e hidroxicloroquina, favipiravir, remdesivir, azitromicina y dexametasona. Se descubrió que algunos eran efectivos, otros menos.

Pese a que Facebook ha incrementado las medidas para paginas que publican noticias falsas, aun existe más especulación o desinformación en torno a estos términos que hechos creíbles, los motores de búsqueda a menudo lo presentan a las personas que, en medio de una pandemia, pueden estar en un momento desesperado.

Y aunque Google lanza una función que desmiente noticias falsas sobre Coronavirus aun quedan vaciós que pueden generar confusión, teorías de conspiración, automedicación, almacenamiento y sobredosis.

¿Qué son los vacíos de datos?

Estos momentos invisibles de vulnerabilidad se conocen como vacíos de datos: cuando hay altos niveles de demanda de información sobre un tema, pero bajos niveles de oferta creíble. Los vacíos de datos fueron definidos por primera vez por Michael Golebiewski y danah boyd en 2019, y describen vulnerabilidades que surgen de motores de búsqueda como Google.

Cuando se trata de vacíos de datos, generalmente se hace una distinción entre los motores de búsqueda y las plataformas de redes sociales. Mientras que la interfaz principal de los motores de búsqueda es la barra de búsqueda, la interfaz principal de las plataformas de redes sociales es el feed: encuentros algorítmicos con publicaciones basadas en el interés general, no en una pregunta específica que está buscando responder.

Por lo tanto, es fácil pasar por alto el hecho de que aquí también existen vacíos de datos: aunque la búsqueda no es la interfaz principal, sigue siendo una característica importante, y con miles de millones de usuarios, pueden estar creando importantes vulnerabilidades sociales.

Búsquedas sugeridas de "vacuna" en Facebook

Si queremos responder a las necesidades de información a medida que surgen y comprender si están causando daño, necesitamos una forma de monitorearlas.

Se ha realizado un trabajo importante en esta dirección, la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN) ha visualizado las verificaciones de datos de sus miembros relacionadas con el coronavirus para ayudarnos a comprender dónde se está proporcionando una forma de información creíble.

La empresa de clasificación web de Amazon, Alexa, ha creado un panel para monitorear los artículos en inglés relacionados con el coronavirus que se han compartido en Twitter y Reddit. Otros ejemplos, como gathers.co, han creado una fuente de artículos relevantes. Cada uno de estos esfuerzos habla de una necesidad social que aún no se ha logrado: rastrear el flujo de información creíble en tiempo real.

Pero si bien se han realizado esfuerzos para rastrear el suministro de información creíble, generalmente en forma de verificación de hechos o artículos de noticias, lo que no hemos visto son intentos de unir el suministro con la demanda: lo que la gente quiere saber en este momento y lo que información que están obteniendo.

First Draft pasó los últimos meses construyendo un tablero para monitorear los vacíos de datos en asociación con la Universidad de Sheffield, buscando una manera de identificar dónde la demanda de información creíble supera con creces la oferta. Los resultados de esa investigación se publicarán pronto, pero lo más urgente es comprender completamente la amenaza que estos vacíos de datos representan para nuestra recuperación de la pandemia.

Las plataformas de redes sociales son motores de búsqueda

YouTube se ha descrito a sí mismo como "el segundo motor de búsqueda más popular del mundo". A pesar de ser una herramienta de marketing inteligente, la declaración es honesta: las personas buscan información en las redes sociales y en los motores de búsqueda.

Con miles de millones de usuarios entre ellos, las plataformas de redes sociales son una fuente principal de información para muchas personas. Pero no sabemos cuánto.

YouTube permite al público investigar el interés de búsqueda en su plataforma a través de una función escondida en Google Trends. Dado que el interés en YouTube varía de forma independiente al interés en Google, es importante que supervisemos ambos. Pero no tenemos esa imagen en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Reddit, etc. A pesar de que la búsqueda no es la interfaz principal de estas plataformas, está claro que, con miles de millones de usuarios, falta una gran parte de nuestra imagen de los vacíos de datos.

Necesitamos Tendencias de Google para Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y Reddit.

No tenemos idea de lo que la gente está buscando en las plataformas de redes sociales, o qué resultados están mostrando esas plataformas a la gente. Claramente, las plataformas piensan que existen vulnerabilidades de desinformación basada en búsquedas en sus plataformas, porque intervienen en ciertos resultados de búsqueda para promover información oficial.

Sin embargo, no brindan la transparencia para saber qué buscan las personas, cómo cambia esto por ubicación, cómo están surgiendo las tendencias o los picos en tiempo real y qué información están mostrando a las personas en los resultados de búsqueda.

Se puede acceder a la información sobre tendencias y publicaciones en Facebook e Instagram a través de CrowdTangle, la herramienta de análisis propiedad de Facebook que muestra qué URL y publicaciones resuenan. El interés se puede inferir, hasta cierto punto, de esta información.

Pero hay un par de problemas. Primero, CrowdTangle solo cubre publicaciones públicas, lo que solo representa una pequeña parte de lo que sucede en Facebook. En segundo lugar, no nos dice nada sobre las búsquedas en la plataforma y los resultados conectados.

Con miles de millones de usuarios, y probablemente muchos más miles de millones de búsquedas, nos falta una gran parte de la imagen que podría proporcionarse sin comprometer la privacidad del usuario.

Twitter ya tiene una función de tendencias, pero no hay un panel para explorar múltiples ubicaciones. Solo puede ver las tendencias en su ubicación como usuario individual o acceder a los datos a través de su API como desarrollador.

Sin embargo, la API de Twitter no proporciona información sobre el interés de búsqueda. Las tendencias se refieren solo a hashtags y palabras clave populares dentro de los tweets, lo que brinda una imagen de lo que la gente se siente inclinada y capaz de expresar públicamente. Buscar información a través de la búsqueda es un tipo de punto de datos muy diferente, y necesitamos monitorear esas búsquedas, así como qué tweets aparecen de manera prominente en los resultados.

Si bien existen envoltorios de API no oficiales y herramientas de análisis para TikTok, hasta donde sabemos, no hay capacidad para rastrear las tendencias de búsqueda o los resultados.

La API de Reddit permite a los usuarios consultar subreddits de tendencias, pero carece de información sobre las búsquedas de tendencias.

TE PUEDE INTERESAR: Facebook ahora te alertará antes de compartir artículos antiguos

Bing representa el 13 por ciento del mercado de búsqueda de escritorio de EE. UU., Lo que equivale a muchos millones de usuarios y muchas más búsquedas. Google ha establecido el estándar para el análisis de motores de búsqueda, pero Bing, Yahoo y Duck Duck Go carecen de la misma transparencia.