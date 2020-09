¡Impresionante! Mira los componentes internos del nuevo Surface Duo de Microsoft

Al ver el aspecto del nuevo Microsoft Surface Duo nos damos cuenta que se trata de un dispositivo impresionantemente delgado con dos pantallas, por lo que no podríamos esperar que sea más fácil de reparar que los smartphones con una sola pantalla.

A raíz de esto, el equipo de iFixit se dio a la tarea de llevar a cabo el desmontaje del nuevo Surface Duo de Microsoft y la conclusión es que las pantallas y el vidrio trasero se pueden cambiar sin demasiado problema, pero reemplazar cualquier otra cosa será un proceso tedioso y sumamente complejo.

Como parte del proceso de desmontaje, iFixit obtuvo esta fantástica toma de rayos X del Surface Duo, donde podremos ver los componentes internos de la mitad izquierda, los cuales se ven muy parecidos a los un iPad o cualquier tableta moderna, pero iFixit dice que el lado derecho no se parece a nada a algún dispositivo que hayan visto antes, es casi una bloque sólido de placa de circuito, con una pequeña ventana en el medio para el segunda batería.

Radiografía del Microsoft Surface Duo

iFixit desentraña al Microsoft Surface duo

Según lo que muestra el equipo de iFixit, acceder al interior del dispositivo de Microsoft no es cosa sencilla, ya que como la gran mayoría de los fabricantes de smartphones, Microsoft ha usado una enorme cantidad de adhesivo para sellar el Surface Duo, también el equipo de iFixit advierte que hay una serie de cables y conectores frágiles que podrían dañarse si no se hace todo de la manera correcta, lo que significa que no hay garantías.

Reemplazar el sistema de batería dual requiere un desmontaje casi completo de todo el dispositivo, aunque la duración de la batería del Surface Duo no es una preocupación inmediata.

Pero después de un año de uso intensivo de múltiples tareas, es posible que este smartphone de $1,400 dólares no tenga la misma resistencia, aunque por eso Microsoft ofrece la garantía extendida Microsoft Complete para el surface Duo, lo que podría no ser una mala idea considerando el factor de riesgo de intentar arreglarlo por nuestra cuenta.

TE PUEDE INTERESAR: Microsoft RECHAZA la tecnología 5G: Surface Duo y Surface Neo no harán uso de ella

El desmontaje de iFixit revela que las dos pantallas OLED son fabricadas por LG Display y muestra el mecanismo de bisagra simple que es uno de los aspectos más impresionantes del último hardware de Microsoft.