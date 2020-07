I Am Dead tendría su lanzamiento en septiembre

Ha pasado un tiempo desde que escuchamos noticias sobre la próxima aventura atmosférica de Annapurna Interactive. Pero ahora, ¡los muertos hablan! El equipo de Hollow Ponds está de vuelta con una nueva actualización, anunciando que su historia, I Am Dead, está casi lista para jugar y ha establecido una ventana de lanzamiento en septiembre.

¿De qué trata el juego de I Am Dead?

I Am Dead verá a los jugadores tomar el papel de Morris, curador de un museo local. Todo lo que lo rodea parece desarrollarse normalmente, excepto un pequeño detalle y es que Morris está muerto. Morris deambulando por el mundo de los vivos establece lo que se describe como un juego de aventura de rompecabezas. Los jugadores pueden mirar dentro de los objetos y echar un vistazo a los recuerdos de las personas, hurgando en diferentes capas de objetos para encontrar la siguiente pieza que ayude a impulsar la historia.

Mientras Morris viaja con su perro fantasma, Sparky, explorando la ciudad y conociendo a otros fantasmas, toda la isla está en peligro inminente. El volcán que se encuentra en el fondo está a punto de entrar en erupción y arrasar con la isla. Al examinar objetos, hablar con fantasmas, aprender más sobre los habitantes de la ciudad y resolver los diversos misterios en toda la isla, Morris puede evitar que el volcán entre en erupción y destruya toda la vida a su alrededor.

El juego de I Am Dead tendrá su lanzamiento en el mes de septiembre

I Am Dead se anunció durante la presentación del 17 de marzo de Indie World, donde se reveló que era una consola exclusiva. Si bien aún no hay una fecha exacta para anunciar, Annapurna Interactive y Hollow Ponds están listos para lanzar I Am Dead en PC y Nintendo Switch durante el mes de septiembre. Ahora los fanáticos solo tendrán que esperar.