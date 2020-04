HyperParasite, el nuevo videojuego que todos los gamers old school van a querer

Dentro de la cultura gamer, el término ‘Indie’ no suele tener buena aceptación, ya que en el pasado se han asociado a juegos sin atractivo o con un desarrollo muy pobre, sin embargo el día de hoy traemos un juego que pone en duda todos esos prejuicios, aunque hay que aclarar, no se trata de un juego para todos, es para gamers intensos, su nombre es HyperParasite.

Gameplay de HyperParasite

La temática en HyperParasite es sencilla, seremos un parásito espacial que llega a nuestro planeta con la firme intención de acabar con la humanidad, sin embargo habrá muchos terrícolas que darán batalla en éste espectacular juego.

Lo primero que tenemos que aprender al jugar HyperParasite es a moverse y atacar al mismo tiempo, acciones conjuntas que en un principio serán complicadas, pero con unas partidas de práctica eso se solucionará, el nivel de precisión será fundamental para poder avanzar por los distintos niveles.

Gamers de la vieja escuela, un nuevo juego

EL parásito per sé no es una gran guerrero, de hecho es muy débil y sus ataques no son tan fuertes como quisiéramos, es más, sólo lo podremos desplazar, realizar un ataque y esquivar, no hay más dentro de HyperParasite, sin embargo, en el momento que toma el cuerpo de un anfitrión, todo cambia, ya que adquiere todas sus habilidades y armamento.

Cada nivel en HyperParasite tiene diferentes áreas que encontrar, como lo son las tiendas, donde podremos adquirir diversos artículos con el dinero que vamos juntando al explorar los escenarios y venciendo a los enemigos, otro de los sitios interesantes para visitar son las salas de criogenia, donde podremos elegir los cerebros de los enemigos vencidos. Como en todo arcade de la vieja escuela, cada nivel cuenta con un jefe que podrá ser exageradamente fuerte, los ataques serán más certeros y dañinos además de que cuentan con la capacidad de autoregenerarse.

Durante todo HyperParasite tendremos la oportunidad de poder utilizar y guardar hasta 60 personajes, lo que nos permitirá hacer uso de sus habilidades específicas, sin embargo en cualquier momento podremos volver a ser el parásito para conseguir otros cuerpos que nos den mejores características o más vida.