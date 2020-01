Huawei una de las marcas más premiadas en el CES 2020

Actualmente Huawei apuesta por la interconección de todos sus productos para ser más eficientes y productivos gracias a la inteligencia artificial y eso le ha llevado a obtener importantes premios en la feria tecnológica más grande del mundo.

Huawei Freebuds 3

El Huawei Mate 30 Pro y los Huawei FreeBuds 3 fueron los merecedores del galardón “Best of CES 2020”, el cual otorga Phandroid, mientras que el premio “Best of CES” que entrega Pocketnow fue para el Huawei Nova 5T, el Huawei Watch GT 2 se llevó el “Editor´s Choice”, y por último el Huawei P30 Pro ganó el “Reader´s Smartphone of the Year” otorgado por Stuff.

Batería, innovación en materia de conectividad, diseño y rendimiento, así como una de las cámaras más sorprendentes, fueron los elementos que llevaron a los medios a tomar la decisión de galardonar a Huawei, porque cumplió con el espíritu del CES 2020, cubriendo prácticamente todos los aspectos que promueve la feria de Las Vegas.

'Lo mejor del CES 2020' lo presentó Huawei

Phandroid es un portal web dedicado exclusivamente a las novedades de Android y decidió que Huawei Mate 30 Pro era el merecedor del premio “Best of CES 2020”, por equipar una sorprendente cámara con altas prestaciones en el ámbito fotográfico y también en video, de igual manera los Huawei FreeBuds 3 consiguieron el premio “Best of CES 2020” siendo los primeros audífonos inalámbricos TWS (True Wireless Stereo) en obtener este galardón.

El diseño, la cámara cuádruple apoyada en IA, y la eficiente batería del Huawei Nova 5T fueron los puntos que seleccionó Pocketnow para otorgar el premio “Best of CES”, mientras que el “Editor’s Choice Award” se le entregó al Huawei Watch GT 2, por el bien trabajado diseño, una impresionante pantalla, la precisión para monitorear la frecuencia cardiaca, y la soberbia duración de la batería.

Huawei Watch GT 2

Por su parte Stuff entregó el premio “Reader´s Smartphone of the Year” al Huawei P30 Pro por el sobresaliente rendimiento, un zoom imbatible, y la precisión del sensor ToF para el efecto bokeh, todo esto con un uso contenido de la batería.

