Huawei sigue arrasando y está próximo a superar a Samsung

Dejando a un lado el bloqueo por parte de Estados Unidos, todo parece indicar que a Huawei no se le puede frenar; pues amenaza con alcanzar y superar en ventas a Samsung, en tanto que Apple sigue buscando el plan idóneo para reposicionar al iPhone.

Esto se da a conocer después de la publicación de los datos más recientes del mercado de dispositivos móviles, uno que había atravesado por momentos complicados los últimos dos años, debido a que se desaceleró. No obstante, durante el tercer trimestre del 2019 ha expuesto signos de recuperación.

Pese a que es discreta, la comercialización de smartphones incrementó entre julio y septiembre, hasta llegar a rebasar los 350 milones a nivel global, un aumento del 1 por ciento.

Según un reporte de Canalys, las ventas resultaron de 352.4 millones, en tanto que datos de Counterpoint calculan que fueron de 378.8 millones de terminales los que salieron a punto de venta.

Si analizamos el panorama a nivel marcas, hallaremos que Samsung sigue encabezando el sector al poner más de 78 millones de teléfonos inteligentes, le sigue Huawei que rebasó los 66 millones de dispositivos, abajo está Apple, con más de 43 millones de iPhone, que parece que se distancia cada vez más.

Haciendo a un lado la distinción total de ventas, según ambos análisis se resaltan varios puntos en coincidencia. Entre estos, la similitud en ventas por firmas líderes, y el hecho que se resalte el corte a la racha de varios trimestres a la baja, la cual se atribuye a una más alta demanda en India y China como gran aliciente al mercado global.

De igual modo, destaca que a pesar de la mejoría en general, la realidad es que esto se puede atribuir a Samsung, Huawei, Oppo y Realme, pues fueron las únicas que reportaron un rendimiento positivo en el trimestre, muy parecido a lo que se registró entre abril y junio, previos.

Cabe mencionar que todos estos datos nos dan indicativos muy puntuales hacia dónde se dirige el consumo de dispositivos móviles en el contexto global.

Hasta el momento, Samsung ha conseguido manteserse como la líder en ventas e incluso ha reportado crecimiento en su división de dispositivos móviles, a pesar de que las ganancias operativas de la empresa tuvieron interanual del 56 por ciento en el tercer trimestre.

Según el reporte del 3Q de la surcoreana, las ventas de teléfonos inteligentes "mejoraron significativamente" gracias a las ventas del último modelo, el Galaxy Note 10 y a su serie Galaxy A. En general la divisón significó una ganancia operativa de 2 mil 500 millones de dólares, un incremento del 32 por ciento con respecto al año pasado.

No obstante, cabe mencionar que no todo es positivo pues aunque aumentaron ventas y hoy tiene entre un 20 y 22 por ciento del market share global, el futuro no se ve tan claro. Por una parte, Huawei amaga con alcanzarlo e incluso rebasarlo, esto es más latente si se contempla el pronóstico de la misma Samsung, que estima ventas más bajas para el resto del año, argumentando efectos estacionales e incertidumbres económicas a causas de la guerra comercial.

Por otro lado, para la tecnológica china parece que nada parece frenarla. A pesar de los más recientes problemas derivados del bloqueo comercial por parte de Estados Unidos, Huawei continúa adueñándose de participación de mercado y creciendo en ventas.

La empresa recientemente declaró que vendió 200 millones de teléfonos inteligentes en tiempo récord durante 2019, número que coincide con los reportes de Canalys y Counterpoint que solo para el tercer trimestre indican que comercializó más de 66.4 millones de celulares, a solo 8 millones de Samsung (y un market share de entre 18 y 19 por ciento). Si conserva el ritmo y se cumple el pronóstico de la surcoreana, el cuarto trimestre podría ser para la casa del Mate 30 y P30.

Hablando de la firma con sede en Shenzhen, es vista por los especialistas como un caso en el que su apuesta por la innovación en tecnología y diseño, acumulada a una ambiciosa estrategia de marketing que, junto robusta servicio de atención a sus consumidores, ha conseguido consolidarse como protagonista en esmerado global.

