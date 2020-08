Hotmail de Outlook: ¿Qué pasa cuando bloqueo a alguien de mi correo electrónico?

Ver una notificación de que tiene un nuevo correo electrónico esperando a ser leído puede ser un proceso emocionante si disfruta de esta forma de comunicación. Pero si revisa su bandeja de entrada de Hotmail solo para encontrar que el mensaje es spam o correspondencia de alguien con quien no desea comunicarse, puede ser molesto. Como una posible solución, Hotmail le permite bloquear direcciones de correo electrónico de remitentes específicos.

¿Qué pasa cuando bloqueo a alguien en Hotmail?

A muchas personas les puede preocupar que cuando alguien en su lista de bloqueados les envía un correo electrónico, el remitente reciba una notificación que dice que está bloqueado o que el correo electrónico no se pudo entregar. Hotmail, sin embargo, no hace nada de lo anterior. El remitente no tiene ninguna razón para creer que el correo electrónico no se entregó, sin embargo, se elimina del servidor de Hotmail antes de que aparezca en su bandeja de entrada.

Otro error común es creer que una vez que bloquea a un remitente, sus correos electrónicos se envían directamente a su carpeta de correo no deseado de Hotmail. Sin embargo, esto no es cierto. Hotmail recibe los correos electrónicos (de lo contrario, el remitente recibiría una notificación de que el mensaje no pasó), pero los elimina en lugar de enviarlos a su carpeta de correo no deseado. Tampoco aparecen en su carpeta Eliminados. No son accesibles de ninguna manera.

Bloquear a alguien en Hotmail

El proceso de bloqueo de un remitente en Hotmail es sencillo. Al iniciar sesión en su cuenta de Hotmail en Outlook.com, haga clic en el menú de "Opciones" en la parte superior derecha de la pantalla. Luego seleccione "Ver todas las configuraciones".

Elija "Dominios y remitentes bloqueados". Seleccione el signo de “+” e ingrese la dirección de correo electrónico de la persona que desea bloquear.

Si, por cualquier motivo, decide que desea comenzar a recibir correos electrónicos de la persona bloqueada, puede navegar a la opción "Remitentes bloqueados" descrita en el Paso 3. Busque la dirección de correo electrónico del remitente en la lista "Remitentes bloqueados" y luego haga clic en "Eliminar de la lista" para desbloquearlo. La próxima vez que le envíe un correo electrónico, lo recibirá en su bandeja de entrada.