Hotmail, Yahoo! y Gmail: ¿Cuál es el mejor servicio de correo electrónico?

Hay cientos de servicios de correo electrónico gratuitos, pero los tres principales son Hotmail, Gmail y Yahoo! Mail.La primera diferencia obvia es que todos ellos pertenecen a compañías distintas, pero ¿cuáles son las otras diferencias? ¿Cómo saber cuál es el adecuado para usted? Si está atrapado entre los tres, le explicaremos las características básicas de cada uno para ayudarlo a decidir cuál es el mejor para usted.

Diferencias entre Hotmail, Gmail y Yahoo! Mail

Hotmail / Outlook

En primer lugar, debes saber que Hotmail ha cambiado a "Outlook.com". Con este servicio de correo electrónico, obtienes espacio ilimitado para tus correos electrónicos y un límite de tamaño de archivo adjunto de 25 MB. Si necesitas enviar algo más grande, puedes usar "OneDrive" como una nube para enviar videos, audio u otros documentos que superen el límite de 25 MB.

Lo que hace que Outlook.com sea diferente de los demás es que puede adjuntar tus cuentas de redes sociales a este servicio, lo que significa que puedes enviar mensajes a las direcciones de correo electrónico que las personas registraron cuando crearon sus cuentas de redes sociales. Además, puedes crear alias de correo electrónico, lo que no es posible con Google Drive y en Yahoo! solo puede hacerse con una cuenta pagada.

Con el cambio a Outlook.com, el diseño se actualizó y se volvió limpio y enfocado. La información que necesitas está disponible al alcance de tu mano. Hay anuncios, pero puede deshacerse de ellos de forma gratuita con el complemento "AdBlock". Además, puedes ordenar tus correos electrónicos por tamaño de archivo para buscar algo que pueda tener un documento más grande.

Gmail

Con cientos de millones de usuarios, Gmail es uno de los nombres más importantes del correo electrónico gratuito. La bandeja de entrada no tiene espacio ilimitado, pero eso no quita valor a la facilidad general de Gmail. Es un servicio con poca RAM, lo que significa que no se bloqueará ni retrasará como Yahoo! Mail o Outlook.com. A veces, esta función es esencial para las personas que necesitan un acceso rápido a su información.

Gmail también está vinculado a Google Drive, lo que le permite tener hasta 10 GB de espacio en la nube, pero eso no es todo. También está conectado a todos los servicios de Google, como documentos, hojas, diapositivas, formularios y cualquier otra cosa que uses. Esta función es excelente si estás colaborando con varias personas, ya que recibirás un correo electrónico inmediatamente informándote que algo ha cambiado.

Todos sabemos que Google es excelente para realizar búsquedas y que la función de correo electrónico es la misma. Si recuerda una sola palabra de un correo electrónico, puede buscar la palabra y encontrar lo que necesita. Por ejemplo, si tu correo electrónico dice algo sobre "graduación", todo lo que tienes que hacer es escribir "graduación" para encontrar todos los correos electrónicos con este término.

Si eres el tipo de persona que quiere que algo se ejecute rápidamente y se vincule al vasto mundo de Google, deberías pensar en crear una cuenta de Gmail. Nada es mejor que tener todo en un solo lugar. El único inconveniente es que no puedes crear tus propias carpetas, pero eso no es un gran problema. Google hace un excelente trabajo al clasificar el spam en una carpeta de "promociones" y los correos electrónicos de notificación de redes sociales en una carpeta "social".

Yahoo! Mail

Yahoo! Mail solía ser uno de los principales servidores de correo electrónico disponibles, pero perdió a muchos de sus usuarios con su reciente rediseño. Sin embargo, muchas personas consideran que la actualización es una sorpresa muy necesaria y absolutamente necesaria.

Al igual que Outlook.com, tiene espacio de almacenamiento ilimitado y un límite de tamaño de archivo adjunto de 25 MB para los correos electrónicos. La mayor desventaja de Yahoo! El correo es la falta de almacenamiento en la nube. Si tiene un archivo de más de 25 MB, no tiene suerte. Tendrá que utilizar otra empresa y encontrar otra forma de enviar el archivo.

Yahoo Mail permite comprar Yahoo! Mail Plus y con ello obtener una lista completa de mejores funciones, incluida una mejor detección de spam, sin anuncios, y no perderá su correo electrónico si ha estado inactivo durante seis meses.