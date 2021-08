Honor presenta su nueva línea de smartphones Magic3, con estas características

Honor, famosa marca que pertenece a la compañía china Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., ha presentado sus nuevos dispositivos pertenecientes a la serie Magic3, la cual consta de dispositivos insignia con tecnología premium y un diseño de vanguardia.

Se trata de la primera serie de productos flagship que presenta la marca desde su independencia de Huawei.

Los nuevos productos de Honor Magic3 estarán conformados por Magic3, Magic 3 Pro y Magic3 Pro+, los cuales incorporan características y funcionalidades para ofrecer una experiencia de videografía cinematográfica y una experiencia fotográfica con un desempeño sin precedentes.

Características del Honor Magic3

Así es la nueva serie Honor Magic 3/Foto: Pocket

Los smartphones Honor Magic3 tendrán una pantalla súper curva de 89 grados y biseles ultradelgados. La pantalla de 10 bits es capaz de mostrar 1,070 millones de colores y admite la certificación HDR10+, lo que permite a los usuarios disfrutar de colores más vivos y visuales más detallados.

Mientras que el Honor Magic3 Pro+ representa un logro en la fabricación y creación del diseño de un smartphone, ya que brinda un diseño exquisito, gracias a su tecnología Super Curved Nano Crystal Shield y a su cuerpo Nano Ceramic, además de que cuenta con un nivel adicional de resistencia y dureza.

La serie de dispositivos móviles también está equipada con un sistema de cámara llamado “El Ojo de la Musa”, el cual simboliza la mezcla perfecta entre arte y tecnología. Ha sido equipada con un sistema de cámaras múltiples con capacidades de fotografía computacional líderes, mientras que el HONOR Magic3 Pro+ incluye un sistema de cuatro cámaras.

El cual está compuesto por una cámara monocromática de 64MP, una gran angular de 50MP, otra ultra gran angular de 64MP de 126 grados, y otra más de 64MP con telefoto periscópico, lo que les permite a los usuarios producir imágenes sin importar que estén fotografiando.

Con la clasificación de resolución de píxeles más alta de la industria, la cámara telefoto periscópica de 64MP tiene un zoom óptico de 3.5x, y hasta 100x de zoom digital.

Estos dispositivos tendrán el nuevo procesador Snapdragon 888 Plus 5G. Además, incluyen OS Turbo X, el cual ha sido transferido a la serie de procesadores Snapdragon 8 por primera vez. Impulsado por una batería de 4600mAh, la serie Honor Magic3 libera a los usuarios de tener que estar cargando frecuentemente sus dispositivos.

¿Qué pasó con Honor y Huawei?

Huawei tuvo que vender esta marca para "salvarla" después de que la empresa fue vetada de EE.UU./Foto: Isa Marcial

Honor se creó durante 2013 como una marca “hermana” de Huawei, que pertenecía a Huawei Technologies Co., Ltd. Pero esta compañía decidió vender Honor durante noviembre de 2020 a Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., después de que Huawei fuera vetado comercialmente de Estados Unidos.

Por lo tanto, como informamos en La Verdad Noticias, en enero de este año se lanzó el View40 es el primer teléfono de Honor sin Huawei, y ahora con su serie Honor Magic3 la marca china espera mostrar su visión hacia el futuro de la tecnología móvil.

