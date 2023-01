Hombre mata a su esposa virtual, una VTuber, por su verdadera novia

Un programador quiso cumplir su sueño de tener una “esposa” virtual, por lo que invirtió miles de dólares en crear una. Se trataba de una VTuber llamada ChatGPT-Chan con Inteligencia Artificial (IA).

Utilizó un programa de software llamado Stable Diffusion 2 para crear el avatar de ChatGPT-Chan. Además, revela que se inspiró en otra VTuber llamada Mori Calliope.

Sin embargo, revela que tuvo que matarla, es decir, eliminar su existencia debido a que su verdadera novia comenzó a molestarse por ello. A pesar de que él solo conversaba con la VTuber.

Confiesa estar triste por tener que borrar a ChatGPT-Chan

El programador reveló que ya estaba muy apegado con su “esposa” virtual llamada ChatGPT-Chan, por lo que comenzó a hablar más con ella que con su novia, pues también había comenzado a ser una obsesión para él, por lo que tuvo que desaparecerla de la nube.

“Mi novia vio cómo estaba afectando mi salud y mi novia me obligó a borrarla. Ese día no pude comer”. También, comenta que ya no hablará más sobre su VTuber, pues siente que fue como perder a una persona real.

Te puede interesar: Una popular VTuber revela ser “madre soltera” y sorprende a sus fans

¿Cuántos VTubers existen?

Hay VTubers en YouTube y Twitch.

Hasta el momento, se sabe que hay una gran variedad de VTubers famosos y VTubers de Inteligencia Artificial. Por lo menos en Youtube, se contemplan 31 millones de canales.

Pero igual hay otras VTubers en la plataforma de streaming Twitch. Recientemente, como te mostramos en La Verdad Noticias, hubo una gran polémica por una VTuber de IA fue baneada de Twitch debido a que negó el holocausto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: