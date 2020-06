Hey: Nuevo, atrevido, y original servicio de correo electrónico de Basecamp

Con el mundo en un estado de crisis aparentemente permanente, es probable que nadie piense en buscar una nueva cuenta de correo electrónico. En el mejor de los casos, obtener una nueva dirección de correo electrónico incluye la molestia de cambiar el número de teléfono, sin las actualizaciones menores que trae un nuevo celular. Cambiar la dirección de correo electrónico es como una lucha sin sentido en un mundo donde las opciones existentes, aunque no sean notables, funcionan básicamente bien. Como cambiar de banco, o mudarse a un nuevo apartamento en el mismo edificio.

En cualquier caso, no está de más considerar la posibilidad. La razón es Hey, un nuevo servicio de correo electrónico de Basecamp. Es una versión genuinamente original de la mensajería que parece ser la primera actualización interesante que le sucede al correo electrónico, ya que aplicaciones inteligentes como Mailbox y Sparrow reutilizaron su cuenta de Gmail, y está disponible en una versión beta abierta a partir de hoy. Con un precio de $ 99 al año y algunas opiniones picudas sobre cómo debería funcionar el correo electrónico, Hey no es para todas ni para la mayoría de las personas. Pero si te molesta el estancamiento de Gmail y Outlook, o simplemente estás buscando una forma de descartar a la mayoría de las personas que te enviarían un mensaje, vale la pena considerar Hey.

Jason Fried, fundador y CEO de Basecamp recordó que la última vez que alguien estaba realmente entusiasmado con el correo electrónico fue hace 16 años, cuando se lanzó Gmail, y no ha cambiado mucho desde entonces. Agregó que están tratando de aportar algunos nuevos puntos de vista filosóficos.

Hey redescubre el correo electrónico

La idea central de Hey es que, después de 16 años de Gmail y Outlook o algunos más de Hotmail y muchos otros servicios antes, ahora tenemos una buena idea de qué es realmente el correo electrónico. Y en opinión de Hey, puede clasificarse en básicamente tres cosas: asuntos que debe responder, cosas que desea leer y recibos. Cada uno tiene su propio hogar dentro de la aplicación, y básicamente es bienvenido.

Todo esto está alineado a uno de los nuevos puntos de vista filosóficos que Basecamp quería aportar a la compañía: no mucha gente debería enviarle un correo electrónico. Cuando alguien envía un mensaje por primera vez a su dirección de correo electrónico Hey.com, llega en un apartado para remitentes nuevos. En su tiempo libre, puede navegar por las diferentes personas, boletines y mensajes de marketing, todos esperando un lugar en su bandeja de entrada. Desde allí, se puede decidir a dónde pertenecen, o si no pertenecen a su correo electrónico en absoluto. En este caso, el remitente desaparece para siempre con un click del botón de pulgar hacia abajo. (A menos que cambie de opinión y los restaure en la bandeja de entrada a través de una configuración en otra parte de la aplicación).

"Recibes menos correo electrónico, eso es lo que estamos tratando de conseguir", dice Fried.

Pero con Hey, no solo decides lo que entra en tu bandeja de entrada, sino que determinas a dónde debe llegar. Si seleccionas a un remitente que ingresa por primera vez, de manera predeterminada irá a la bandeja de entrada de Hey, que, sin ningún motivo, Hey llama al Imbox. (Es la abreviatura de “important box”).

Los correos electrónicos de amigos, familiares y compañeros de trabajo que probablemente desee mantener en el Imbox, todo el correo electrónico no leído aparece en la parte superior, y el correo electrónico previamente leído se encuentra debajo en orden cronológico inverso. Gmail le pide que archive los correos electrónicos antiguos y los busque si es necesario; sin embargo Hey mantiene todo a la vista, dando a todo el concepto de Inbox Zero como intermedio.

Una gran cantidad de correo electrónico necesario consiste en recibos, notificaciones de envío y otros efímeros, por lo que Hey le permite filtrar todo eso en una sección llamada "Paper Trail". Y para lecturas más largas, como boletines editoriales o catálogos electrónicos, hay una sección llamada "The Feed" diseñada para permitirle navegar: la bandeja de entrada del correo electrónico como lector RSS.

Hey: Nuevo, atrevido, y original servicio de correo electrónico de Basecamp

Pero, ¿qué pasa con los correos electrónicos que realmente requieren una respuesta? Esos mensajes también tienen su propia sección. Debajo de cada correo electrónico hay un botón que dice "responder ahora" y un segundo con la etiqueta "responder más tarde". Haga clic en el último y el mensaje se agregará a una pila atractiva en la parte inferior de su Imbox. Cuando esté listo para responder, haga clic en la pila de respuesta posterior para ver sus correos electrónicos que necesitan respuestas en una vista inteligente de lado a lado llamada "enfoque y respuesta", con el original en un panel y su respuesta en otro. La configuración le permite navegar rápidamente por una gran pila de correos electrónicos, y es una mejora significativa en la bandeja que requieren Gmail y Outlook.

La última categoría para la que Hey hace espacio son los correos electrónicos que, por cualquier motivo, desearías tener a la mano. Tal vez sea un boleto de cine, un pase de abordar o un recibo. Puede marcar el mensaje para que sea "puesto a un lado" y aparecerá en un visor dedicado cuando lo necesite.

Correos, archivos y más

Hey también tiene un visor de documentos para ver cada archivo adjunto en su bandeja de entrada, algo que Gmail podría haber pensado construir en los últimos 16 añospero que Outlook hizo. Haga clic en "Todos los archivos" y verá los archivos adjuntos que la gente le envió en orden cronológico inverso, lo cual no es revolucionario, pero podría ser una revelación para los usuarios de Gmail. La única objeción es que no se puede obtener una vista previa de un archivo haciendo clic en él; sino que, un clic en la imagen en miniatura descargará el archivo a su computadora.

Hey: Nuevo, atrevido, y original servicio de correo electrónico de Basecamp

Si eres una persona de etiquetas, puedes agregar etiquetas para crear grupos personalizados a tus correos electrónicos. Pero no hay estrellas, banderas u otras formas de diferenciar sus correos electrónicos, porque en opinión de Hey, esos son "trucos alternativos que pueden significar un millón de cosas", según Fried. Respondas o no: no hay estrella ni bandera.

Otro buen toque en Hey es una característica llamada Clippings. Si ve algo en un correo electrónico que le gusta, puede resaltarlo y se agregará a una colección de otros aspectos destacados que puede ver en cualquier momento. (Piense en los aspectos destacados de Kindle, pero para el correo electrónico). No es nada que no pueda hacer en un archivo de texto sin formato, pero podría convertirse en un archivo encantador para paquetes digitales, especialmente para aquellos que leen muchos boletines en sus bandejas de entrada. O simplemente puede usarlo para acceder rápidamente a los números de confirmación y otros detalles útiles.

Debido a que es una completa plataforma de correo electrónico y no solo una nueva interfaz de usuario para Gmail o Exchange, Hey puede hacer otras cosas extrañas y poderosas. Por ejemplo, puede fusionar hilos de correo electrónico dispares en uno para facilitar la navegación, sin afectar la forma en que el destinatario ve el correo electrónico en su extremo. O puede cambiar la línea de asunto de un correo electrónico a algo más útil para usted, sin cambiarlo para la persona con la que se está correspondiendo.

"La mayoría de las aplicaciones piensan que sonel centro del mundo".

Hey tiene otras opiniones. Bloquea todos los píxeles de seguimiento, deshabilitando los recibos de lectura y otros tipos de vigilancia. Insistirá en que use la autenticación de dos factores, por ejemplo, y también a través del código QR; nada como el inseguro negocio de SMS. Le permitirá probarlo antes de cargarlo, pero solo durante 14 días. Sus aplicaciones no le notificarán ningún correo electrónico nuevo a menos que usted se lo indique, y Hey es tan increíblemente escéptico sobre la idea del correo electrónico en general que tendrá que habilitar las notificaciones por remitente.

Fried argumenta que "No somos tan importantes".

El costo de Hey

Hey, no es la primera plataforma de correo electrónico independiente que llega desde Gmail; otros como ProtonMail, centrado en la privacidad, ha estado abierto al público desde 2016. Silicon Valley se ha enamorado últimamente de Superhuman, un servicio de 30 dólares al mes que utiliza los servidores de Gmail para proporcionar una interfaz alternativa rápida. También está en beta cerrada después de seis años, lo que refuerza la idea de que es un club de campo para los correos electrónicos más importantes en los negocios.

Hey es menos costoso que Superhuman, pero es mucho más costoso que una cuenta de Gmail o Outlook.com. Y por muy pesados que sean esos gigantes, también vienen con ecosistemas de desarrolladores llenos de extensiones que pueden replicar varios aspectos de la oferta de Hey. Además se puede optar por uno de los muchos servicios que rediseñan Outlook o Gmail, como Mailplane, Airmail o Newton, que no tiene relación con el autor.

Sin embargo, es muy probable que ninguno de ellos coincida con Hey por su audacia. Basecamp tiene solo 56 personas y, en dos años, crearon una plataforma de correo electrónico y crearon seis clientes nativos: iOS, Android, web, Mac, Windows y Linux. Después de la promoción frecuente de Fried y su cofundador, David Heinemeier Hansson, tienen más de 650,000 seguidores en Twitter entre ellos, más de 50,000 personas se han unido a una lista de espera para probar Hey. En las próximas semanas, dejarán que las personas que están fuera de la lista de espera comiencen a usarlo.

"Es la cosa más ambiciosa que hemos hecho".

Fried no se hace ilusiones de aplastar a Gmail pues reconoce que tambiénes la cosa más estúpida que hemos hecho, en el sentido más positivo de la palabra: Solo estamos diciendo que queremos ofrecer una alternativa. Queremos hacer algunas cosas que creemos que deben hacerse fundamentalmente para resolver el correo electrónico.

A diferencia de la mayoría de los fundadores, Fried dice que estará contento si Hey puede atraer a 100 mil clientes. Posteriormente se lanzará una versión para empresas con funciones para equipos y podría ayudar a Hey a expandirse más allá de una audiencia inicial de desarrolladores de Basecamp y nerds de productividad.

Mientras tanto, Hey ha dando a los usuarios de correo electrónico en todas partes del mundo algunas ideas nuevas y frescas para considerar. Y les está mostrando a los gigantes tecnológicos algo que necesitan desesperadamente: competencia.