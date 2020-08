Haters de The Last of Us 2 dan puntuación PERFECTA a Ghost of Tsushima ¡Trampa!

Como muchos sabrán debido a los acalorados debates que rodean al juego en Twitter, The Last of Us 2, no ha funcionado muy bien con gran cantidad de fanáticos de la serie.

Como se informó cuándo la secuela se lanzó en junio, la naturaleza controvertida del juego ha llevado a graves bombardeos de revisión, con jugadores enojados con la narrativa del juego, se dice que se crearon numerosas cuentas en Metacritic para reducir su puntaje y aumentar el de Ghost of Tsushima.

Puntuación perfecta para Ghost of Tsushima

Sin embargo, parece que estos detractores de Last of Us 2 podrían haber ido un paso más allá con el lanzamiento de Ghost of Tsushima, con varias cuentas supuestamente configuradas únicamente para dar al primero una revisión de 0/10 y la última un 10/10. La teoría salió a la luz por primera vez por un usuario con el nombre de Bandicoot en Twitter, sin embargo, una búsqueda rápida en las estadísticas de usuario de Metacritic para ambos juegos arroja algunos resultados interesantes.

Se cree que los haters de The Last of Us 2 han dado una puntuación perfecta para a Ghost of Tsushima, para demeritar al primero

The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima tienen poco menos de 14,000 comentarios cada uno, lo cual es interesante teniendo en cuenta que The Last of Us lanzó hace poco más de un mes y medio y Ghost of Tsushima llegó a las tiendas hace apenas dos semanas. Para poner esto en perspectiva, Spider-Man ha acumulado poco menos de 6,000 comentarios, Horizon: Zero Dawn obtuvo 8,000 comentarios, y God of War solo encabeza ambos juegos con alrededor de 15,000 comentarios en toda su vida. Evidentemente, las reseñas se están acumulando rápidamente para ambos juegos, sin embargo, como Bandicoot muestra en Twitter, no todas las publicaciones de los usuarios parecen totalmente genuinas.

Muchas cuentas que han revisado los nuevos lanzamientos solo tienen dos juegos en su registro, Ghost of Tsushima y The Last of Us 2, y como era de esperar, todos parecen estar repartiéndose en la parte inferior y superior de la escala. El resultado ha puesto a Ghost of Tsushima en una puntuación de usuario increíblemente alta de 9.3 / 10, mientras que The Last of Us 2 está actualmente con un 5.6 mucho más mixto.

Muchas de estas reseñas son de fanáticos que elogian la extraordinaria épica de samurai de Sucker Punch, sin embargo, muchas de las reseñas en la página de Ghost of Tsushima parecen estar impulsando el juego con la intención de mostrar a Naughty Dog que prefieren historias de venganza más gratificantes. Por ejemplo, un usuario afirma en su revisión "¡Gran juego! 100 veces mejor The Last of Us Part 2, que básicamente es basura SJW", mientras que un segundo dice "En contraste con TLOU 2, este no dobló la rodilla".

En general, parece que algunos jugadores quieren enviarle un mensaje a Naughty Dog de que no están contentos con la historia de The Last of Us 2 y están criticando a Ghost of Tsushima para que lo envíe. Dicho esto, Ghost of Tsushima también ha sido un gran éxito financiero y con los fanáticos, por lo que está claro que el puntaje increíble del juego solo ha sido impulsado marginalmente por esta pequeña táctica. Ghost of Tsushima ya está disponible en PlayStation 4.