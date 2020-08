¿Hasta cuándo llegará la versión de WhatsApp para iPad?

La realidad es que los usuarios llevan esperando muchos años esperando a que Facebook lleve a cabo el lanzamiento de WhatsApp para iPad. Ha pasado más de un año desde que la aplicación, igual que su hermana para Mac, comenzó su desarrollo y todo parece indicar que todavía tendremos que esperar más tiempo, pero la diferencia es que ahora ya conocemos el motivo.

Los usuarios que llevan ya un tiempo utilizando WhatsApp saben que, a distinción de prácticamente la totalidad de opciones, incluyendo otras de la misma Facebook, no está basada en la nube. Esto representa que todo el proceso no sucede en servidores sino en el mismo iPhone, por esto, por ejemplo, WhatsApp Web no puede utilizarse en el ordenador si el iPhone se encuentra sin cobertura.

WhatsApp en múltiples dispositivos

Facebook está consciente de esta grande desventaja y todo parece indicar que ya se encuentra trabajando en ello de acuerdo a información de WABetaInfo:

WhatsApp está trabajando en la posibilidad de utilizar la misma cuenta en diferentes dispositivos. De hecho, están probando la característica para poder trabajar con 4 dispositivos al mismo tiempo.

Cuando el usuario quiera utilizar WhatsApp en un segundo dispositivo será necesario copiar el historial de chats. En este caso, WhatsApp siempre requiere una conexión Wi-Fi, ya que puede tratarse gran cantidad de datos.

Cuando WhatsApp haya copiado el historial de chat al segundo dispositivo, será posible, por fin, utilizar la cuenta desde él. Tengamos en cuenta que cualquier mensaje se enviará a todos los dispositivos de su "familia", por lo que su historial de chat siempre estará sincronizado entre dispositivos.

WhatsApp también ha desarrollado una aplicación para el iPad, que se lanzará tras la activación de la función, de modo que podremos utilizar WhatsApp en el iPhone y en el iPad al mismo tiempo.

Pronto podrás utilizar WhatsApp en múltiples dispositivos

Después de esta explicación quedan algunas preguntas al aire. La primera es si podrá usarse esta sincronización entre dispositivos iOS y Android, una pregunta que lo más seguro tendrán muchos usuarios que están a medias entre las dos plataformas. En cuanto a esto, todavía sin tener toda la información disponible, es importante recordar que iOS y Android poseen dos estructuras de base de datos diferentes, lo que resulta un impedimento para la sincronización. No obstante, de acuerdo a WABetaInfo Facebook estaría invirtiendo tiempo en convertir el formato de iOS para hacer que sea igual al de Android.

Sin duda la otra pregunta es la fecha en la que estas novedades estarán listas para usar. Por el momento, no sabemos por completo cuáles son los planes de Facebook a la hora de hacer llegar estas funciones. Solo queda esperar que el soporte para multicuentas así como la aplicación para iPad, tomando en cuenta que esté terminada, puedan aparecer de forma simultánea. En tanto la sincronización entre distintas plataformas es posible que tenga un retraso a un siguiente lanzamiento.

Es evidente que Facebook se está haciendo consciente de que no puede seguir ignorando al resto de competidores que brindan esta clase de servicios desde años atrás. Finalmente, contar con una gran base de usuarios activa es fundamental, pero como usuarios también podemos ver las desventajas y podremos bucar alternativas. Ante esto, Facebook está tomando cartas en el asunto.

