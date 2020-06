Halo vuelve a ser noticia, aparece un nuevo mensaje de The Banished

Cada vez falta menos para que Halo Infinite llegue a nuestras consolas, pero antes de que el lanzamiento suceda, 343 Industries ha hecho una interesante revelación, en donde nos han dado una pista de lo que podremos esperar para la próxima entrega y está relacionado con The Banished.

The Banished podrían estar presentes en Halo Infinite

Por medio de la cuenta oficial en Twitter de Halo, se publicó un mensaje críptico y bastante misterioso que por poco más de un minuto, podremos escuchar a Atriox, el líder de The Banished o los Desterrados, en donde advierte de lo que sucederá en un futuro no muy lejano dentro de los confines de Halo.

El mensaje indica que la hora se acerca y las fuerzas han ocupado el anillo, por lo que en tan solo unas horas tendrán el control y la humanidad arderá

“¡No más profetas, no más mentiras! Estaremos unidos, hermanos, hasta el final. Somos su voluntad, somos su legado, somos los Desterrados”.

The Banished podría ser parte de Halo Infinite

Si no eres fan de Halo o nunca lo has jugado, debes saber que en el mundo de Halo, The Banished o los desterrados son una facción enemiga en Halo Wars 2, este grupo es encabezado por Atroix, un personaje que era miembro de Covenant hasta que fue apartado tras evitar su propia ejecución.

A pesar de que no se han dado datos oficiales sobre si Atroix y su ejército serán parte del nuevo título de Halo o si se trata de un preámbulo relacionado a un nuevo Halo Wars; mientras tanto, sabemos que Halo Infinite seguirá las aventuras de Master Chief, después de la aventura pasada en Halo 5: Guardians.

TE PUEDE INTERESAR: Xbox prepara gran evento reemplazando el E3

Halo Infinite está planeado para salir al mercado a finales del 2020 y hasta ahora se sabe que estará disponible para Xbox One, PC y Xbox Series X; nuevamente tendremos la posibilidad de conquistar el universo.