Halo Infinite se lanzará en otoño de 2021

La gran revelación de la jugabilidad de Halo Infinite fue un desastre, el videojuego fue increíblemente promocionado por ser una propiedad exclusiva clave de Microsoft. En muchos sentidos, esta es una franquicia de vendedor de sistemas y, aunque los fanáticos esperaban que Halo Infinite viera un lanzamiento en el mercado junto con la consola de Microsoft de última generación, la Xbox Series X, en su lugar fue expulsado del año calendario 2020 para un lanzamiento en algún momento de 2021.

Durante años, los fanáticos han estado esperando para ver cómo sería la entrega de seguimiento después del videojuego Halo 5 Guardians. 343 Industries volvió a la mesa de dibujo y trazó una noticia que volvería a poner a los jugadores en el papel de Jefe Maestro.

Ha sido objeto de burlas y exhibido antes de 2020, pero se les dijo a los fanáticos que las imágenes del juego no aparecerían hasta el E3 2020. Esto fue un poco fastidioso para los fanáticos que confiaban en una revelación durante el E3 2019, pero no hubo. No podemos hacer mucho más que esperar.

Luego llegó el 2020 y el mundo entero se volvió loco, un brote de pandemia de salud mundial esencialmente canceló todos los eventos en persona, incluido el E3 2020. Los fanáticos tendrían que esperar un poco más antes de que 343 Industries mostrara las imágenes del juego durante un evento de transmisión de Microsoft el verano pasado.

Desafortunadamente, la recepción estuvo lejos de las expectativas que esperaban 343 Industries y Microsoft, en cambio, los fanáticos se apresuraron a destrozar la demostración del juego y señalar una variedad de fallas gráficas. Esto obligó a 343 Industries a retrasar Halo Infinite y desde entonces las noticias habían sido escasas.

Capturas de pantalla de Halo Infinite

Desde que ocurrió el retraso, hemos estado esperando para echar un vistazo a este juego nuevamente y hoy descubrimos que se estaban compartiendo algunas capturas de pantalla nuevas desde el estudio.

El equipo de desarrollo todavía está trabajando en algunas actualizaciones

Con las capturas de pantalla, se nos informa que el equipo de desarrollo todavía está trabajando en algunas actualizaciones visuales y en el pulido en el que han estado trabajando desde el retraso. Parece que el equipo se está preparando para mostrar parte de su arduo trabajo, pero podría pasar un poco antes de que veamos algunas imágenes de juego nuevas.

Algunas de las imágenes actualizadas desde la presentación del juego anterior.

Recientemente, echamos un vistazo a algunas nuevas capturas de pantalla del juego que mostraban algunas de las imágenes actualizadas desde la presentación del juego anterior.

Se espera su llegada para el 2021

Ahora parece que el equipo de desarrollo del juego está listo para lanzar Halo Infinite al mercado en algún momento del otoño de 2021 de acuerdo a Joseph Staten, director creativo del videojuego de 343 Industries.