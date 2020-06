Halo 3: Dan más detalles sobre la llegada del clásico juego a PC

Uno de los videojuegos más esperado para el 2020 es Halo y sus desarrolladores 343 industries junto con Microsoft anunciaron la salida de Halo: The Master Chief Collection en donde se espera que este game rejunte todos los títulos en esta legendaria saga de shooters de ciencia ficción en PC.

Cabe mencionar que las expectativas para que este videojuego salga son altas. El año pasado se lanzó el primer Halo: Combat Evolved, y fue muy bien recibido por las mejoras y actualizaciones que tuvo al salir en PC. Hace poco fue el turno de Halo 2: Anniversary Edition, que también fue mejorado para salir en este sistema.

Halo 3 llega a PC

Halo 3 viene con mejores gráficos

La gran exigencias de los seguidores ahora piden Halo 3, por lo que el mes que viene toca que se complete la trilogía original con la salida de Halo 3, del cual recibimos más detalles recientemente. El juego saldrá a partir de la “primera mitad del mes de junio”. Si bien aún no se tiene una fecha concreta, se irá habilitando a través de este período.

Para que se puedas tener acceso a este videojuego tienes que inscribirte al programa Halo Insiders, de los cuales 343 elegirá de manera aleatorio a los que tengan la suerte de poder probar Halo 3. Y este tampoco será el juego completo, sino que podremos acceder solo a una parte de él.

La versión mejorada del clásico de Xbox 360

Esto se debió porque 343 Industries prefiere tener a algunos jugadores que funcionen como “testers”. Es decir, que prueben el estado del juego y ofrezcan feedback a la compañía al respecto. De esta manera, ya para los próximos meses se podrá lanzar de manera completa. Para los que accedan a Halo 3 en junio, podrán jugar las siguientes misiones del modo campaña: Sierra 117, The Storm, The Ark, The Covenant, y Halo.