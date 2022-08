Hacks para celulares Android que necesitas saber

Usuarios de TikTok e Instagram han encontrado y anunciado hacks ocultos dentro de los celulares con el sistema operativo Android. Es posible que no sabías de estos hacks para aparatos móviles de Android, pero estos pueden ayudarte a tener un celular con mejor rendimiento en contraste a otras marcas y modelos.

Tu herramienta más usada es capaz de hacer más de lo que tu crees, desde ser más rápido o complicarte menos la vida, incluso puede ayudar a tu seguridad. ¡Lo mejor de todo es que todos estos hacks son totalmente gratis!

*#9900#

Este hack es muy simple de hacer y tomará segundos. Su única función es abrir un Menú secreto con muchas opciones. Para lo que más sirve este menú es para darle más espacio a tu celular, borrando todo archivo del celular innecesario y así su rendimiento mejorará.

Lo único que debes de hacer es:

Marcar en tu celular *#9900#

Con eso el menú secreto se abrirá

Buscarás Delete Dumpstate/logcat y presionarás.

Eso hará que archivos innecesarios se borren

Tu celular mejorará su rendimiento.

Velocidad

Si alguna vez has notado tu celular un poco lento en la transición de animaciones, como cerrando alguna aplicación, retrocediendo en algún enlace, debes de tratar este hack que es la mejor manera de hacer sentir tu celular mucho más rápido.

Los pasos que debes de seguir son los siguientes:

Abre Ajustes

Buscar Acerca del teléfono hasta abajo y abrir

Haz clic en Información de software

Busca Número de Compilacipón y haz clic muchas veces

Eso abrirá el modo desarrollador y te pedirá tu clave

Salir dos veces y hasta abajo en ajustes encontrarás Opciones de desarrollador

Por último haz scroll hasta encontrar Dibujo

Encontrarás Escala de animación de ventana y debes ponerlo en 0.5x

Ahora Escala de animación de transición y debes ponerlo en .5x

Por último Escala de animación de Animador y debes ponerlo en .5x

Split screen

¿Alguna vez has querido poder leer tu revista favorita mientras ves un video, todo al mismo tiempo?Si te gusta multitaskear, este hack te ayudará a hacerlo en la misma pantalla, la nueva función te dejará ver 2 aplicaciones en tu pantalla a la vez. Así podrás estar enterado de todo lo que más te gusta.

Que pasos debes de seguir:

Debes de tener las dos aplicaciones que quieres abiertas a la vez

Después necesitas picarle al símbolo de 3 rayas abajo a la izquierda

Las dos aplicaciones estarán en recientes

Ahora debes mantener presionado el logo del app y arrastrarlo al centro de tu pantalla

Puedes ajustar su tamaño

Repetir con diferente app y así poder tener dos aplicaciones abiertas a la vez.

Ampliar almacenamiento

Quieres tomar fotos o videos, incluso bajar un app de Play Store pero no tienes suficiente almacenamiento. Es frustrante no tener suficiente espacio en tu celular, y si, dijimos que todo era totalmente gratis, este es el único hack que si vale la pena pagar, a menos de que tengas una tarjeta Micro SD en tu casa.

El hack consiste en usar una tarjeta Micro SD para poder ampliar tu almacenamiento, pero, este hack solo sirve con Samsung y algunos aparatos Android ya que estos tienen un espacio extra en la bandeja del SIM donde puedes insertar la tarjeta Micro SD.

La gran ventaja que tiene este hack es que tu puedes escoger cuanto espacio le quieres añadir, puede ser de 2TB 128GB incluso puede ser 32GB. Su instalación es bastante sencilla de lograr.

Privacidad

Todos tenemos algún conocido metiche que le encanta el chisme y sabes que si le prestas tu teléfono, esa persona estará tentada a chismear los chats con tus contactos. Si ese es el caso, este hack te ayudará a que no pueda salir de la aplicación.

La ventaja de este hack es que nadie que tenga tu celular podrá salir de la aplicación

Lo único que tienes que hacer es:

Ve a Ajustes y busca Datos Biométricos y seguridad

Al entrar haz scroll y busca Otros ajustes de seguridad

Haz scroll de nuevo y busca Anclas ventanas y préndelo

Escoge Anclar aplicación

Ahora a quién le des tu celular no podrá salir del app hasta que deje presionado el botón de inicio.

Barra de navegación

Si eres alguien que te gusta los detalles pequeños, o ideas simplistas, la barra de navegación en líneas es mejor opción que los botones. Con las líneas se ve más ordenado y en vez de tener botones grandes que distraigan podrás tenerlos bastantes simples. Una ventaja pequeña es que te da el espacio de los botones para tu pantalla.

¿Cómo lograrlo? Sigue estos pasos.

Abre Ajustes

Ve a Pantalla y busca Barra de Navegación

Escoje Gestos de deslizamiento

Ahora los botones de inició ocuparán menos espacio en tu pantalla.

Fondo de Pantalla en tus llamadas

El diseño que tiene el fondo de pantalla cuando tienes llamadas entrantes es bastante aburrida, teniendo un color sólido, ¿pero qué pasa si eso ya lo puedes cambiar? Ahora ya es posible de tener un fondo de pantalla divertido y que te guste, ya puedes poner un GIF o un video corto, incluso algún edit de Tiktok corto que te haya gustado como fondo de pantalla.

Para lograr esto debes de:

Debes irte a la aplicación del teléfono

Presionar los 3 puntos del lado derecho

Picar Ajustes

Ir a Fondo de pantalla de llamada

Picarle a Fondo

Y así podrás agregar el fondo que tu quieras cuando te llegue una llamada.

Volumen

¿Te has dado cuenta que tu volumen no es suficiente alto cuando quieres escuchar música directamente de tu celular? Hay una función escondida que tiene un límite que no te deja subirle más pero al acceder esta función serás capaz de mover el límite del volumen, así tu celular podrá reproducir música con un volumen más alto que normalmente lo haría.

Lo que tienes que hacer es:

Subir el volumen

Picarle a los 3 puntos hasta arriba del medidor de volumen e ir a ajustes

De nuevo picar en los 3 puntos en el extremo superior derecho e ir a limitación de volumen de medios

Normalmente estaría apagado, solo falta prenderlo

Debajo saldrá una línea y ahí debes subir todo el volumen

*#0*#

Si no estás seguro de comprar un Android usado o quiere vender el tuyo y no sabes en que estado está, puedes marcar *#0*# lo que hará que una pestaña se abra. Esta te dará todas las opciones para poder probar el dispositivo, te dejará ver que todas las cámaras estén funcionando, que cada pixel esté mostrando los colores necesarios y que la pantalla táctil esté funcionando correctamente.

Diagnóstico. Una forma para poder diagnosticar a más profundidad tu dispositivo, como este hack, es haciendo lo siguiente:

Abrir Ajustes

Buscar Cuidado batería y dispositivo y abrirlo

Te dará un diagnóstico rápido de tu dispositivo junto con otros datos como nivel de batería, nivel de almacenamiento y memoria.

Para profundizar el diagnóstico, debes de buscar Diagnóstico y picarle

Haz todas la pruebas que te pida

Tendrás un resultado más preciso

¿Te preocupa que te estén espiando?

Suena difícil pero hoy en día las aplicaciones de nuestro celular son más probables que puedan escuchar lo que estamos diciendo, tomemos como ejemplo al asistente de Google, von decir ‘Ok Google’ el asistente virtual se despierta para poder ayudarte, pero ¿cómo escuchó que la llamaste? Si no confías en una aplicación y sientes que te pueden estar espiando lo que puedes hacer es:

Ir a Ajustes

Ir a Acerca del télefono

Ir a Información de Software

Picarle varias veces al Número de compilación

Regresar a Ajustes

Ir a Opciones de desarrollador

Buscar Mosaicos desarrollador Ajustes Rápidos y entrar

Activar Sensors Off

En tu menú, a un lado del botón de WiFi tendrás un nuevo botón, al prenderlo tu micrófono y cámara se apagará sin importar la aplicación que sea se apagan y las aplicaciones no tendrán permiso de usarlas.

Centro de Control

Al tratar de acceder al centro de control normalmente tenemos que hacerlo en dos pasos, primero deslizando para abajo y poder ver solo una fila de íconos como el WiFi, datos móviles, Bluetooth, etc.

Pero todo cambia si al deslizar usamos dos dedos, podremos bajar el panel de centro de control completo.

Easter Egg

A través de los años, Android ha lanzado un easter egg en cada una de las versionas que usan, hoy en día están en el número 12.

Este no es un hack tal cual, solo una pequeña y divertida animación que al seguir ciertos pasos podrás averiguar que es.

Cómo encontrarlo:

Abrir Ajustes

Ir a Acerca del télefono

Haz click en información de software

Presione varias veces en Versión de Android

Espere por una gran sorpresa

Estos hacks tienen mucho uso, si quisiste seguir todos los pasos definitivamente tendrás un celular completamente mejorado. Será más rápido e incluso más seguro. Si no, estos hacks te podrán llegar a ayudar y ser útiles en algún futuro cercano.